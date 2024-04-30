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陸卸任聯合國代表張軍 正式任博鰲亞洲論壇秘書長

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
博鰲亞洲論壇新任秘書長張軍此前為中國常駐聯合國代表、特命全權大使，他去年11月在巴以衝突背景下，向聯合國安理會贈送「魯班鎖」，寓意和平破壞容易，但組建難。圖／取自大陸外交部
博鰲亞洲論壇新任秘書長張軍此前為中國常駐聯合國代表、特命全權大使，他去年11月在巴以衝突背景下，向聯合國安理會贈送「魯班鎖」，寓意和平破壞容易，但組建難。圖／取自大陸外交部

據博鰲亞洲論壇微信公眾號30日消息，近日，博鰲亞洲論壇理事會通過決議，任命張軍先生為博鰲亞洲論壇秘書長，接替任期屆滿的原秘書長李保東職務。而張軍今年4月甫卸任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

公眾號指出，張軍具有豐富外交履歷和國際組織工作經驗。各界期待張軍秘書長領導論壇秘書處推動論壇事業取得新的成就。

公開資料顯示，張軍同時現任第十四屆全國政協委員、外事委員會委員。

張軍為英國赫爾大學國際法碩士，並於1984年開始加入大陸外交部工作，從國際司科員開始做起，期間2000年至2002年曾在地方政府浙江寧波經開區擔任管委會副主任，但隨即又回到外事工作，2002年擔任大陸外交部國際司副司長，2004年擔任大陸國務院辦公廳秘書，2007年任駐荷蘭王國特命全權大使兼常駐禁止化學武器組織代表，2012年任陸外交部國際經濟司司長，2018年任大陸外交部長助理，2019年任中國常駐聯合國代表、特命全權大使至2024年卸任。此前港媒星島日報便預計張軍自聯合國代表卸任後，將任博鰲亞洲論壇秘書長一職。

博鰲亞洲論壇為總部設在大陸海南博鰲的國際組織，由29個成員國共同發起，每年定期在海南博鰲舉行年會。論壇成立初衷，是促進亞洲經濟一體化，並為亞洲和世界發展凝聚正能量。而博鰲論壇秘書長多為外交官員卸任後擔任，前秘書長李保東此前也曾任陸外交部國際司副司長、中國常駐聯合國代表、特命全權大使、外交部副部長等職務。

博鰲論壇 外交部 聯合國

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