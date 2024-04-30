法塔赫和哈馬斯北京協商 陸外交部：雙方取得積極進展

大陸外交部發言人林劍30日主持例行記者會，針對巴勒斯坦兩個政治派別法塔赫和哈馬斯近日在北京磋商，針對巴勒斯坦內部和解進行深度交流，他表示，雙方充分表達通過對話協商實現和解的政治意願。

林劍表示，法塔赫和哈瑪斯日前應中方邀請來北京會面，雙方深入坦誠對話，取得積極進展，一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。他指出，「雙方高度讚賞中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，感謝中方為推動巴加強內部團結所作努力，並就下步對話設想達成了一致。」

北京近期在國際論壇加強對巴勒斯坦的支持，更力推巴勒斯坦加入聯合國。根據大陸外交部官網，大陸外交部發言人汪文斌在26日例行記者會中表示，「中方一貫支持增強巴勒斯坦民族權力機構的權威，支持巴勒斯坦各派別通過對話協商實現內部和解、加強內部團結。」

美國各地學生近期為了以色列與哈瑪斯的戰爭及不斷增加的傷亡群起抗議，全美超過50所大學已近1,000人被捕，他們抗議的理由包括不滿以色列在加薩走廊的軍事行動。對此，大陸外交部發言人華春瑩過去幾天於社群平台X上發布多篇貼文，譴責以色列的軍事行動及美國警方在大學校園的大規模鎮壓。