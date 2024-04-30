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影／陸明起長江口展開軍事活動 傳與福建艦海試有關

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸海事局30日發出航行警告指，5月1日，東海水域在四時連線水域內進行軍事活動。（圖／取自微博）
中國大陸海事局30日發出航行警告指，5月1日，東海水域在四時連線水域內進行軍事活動。（圖／取自微博）

準總統賴清德即將在5月20日就任，大陸宣布5月1日到5月9日將在長江口進行軍事活動。由於央視日前曝光中國第三艘航空母艦福建艦甲板已出現艦載機模型，引發網友討論「福建艦是否要海試了」。部分人士猜測，長江口明日展開的軍事活動或與福建艦將進行首次海試有關。

中國海事局網站4月30日8時發布公告稱，長江口5月1日一大型船舶深水航道出口實施交通管制-滬航警413/24。當日，4時30時至15時對長江口深水航道進口船進行交通管制；8時30時至11時30分對長江口深水航道出口船進行交通管制，請各航船注意。

公告再指，東海5月1日7時至5月9日9時，在以下四點連線水域內進行軍事活動-滬航警414/24：31-06.00N/123-08.00E；31-06.00N/123-45.00E；30-35.00N/123-45.00E；30-35.00N/123-08.00E，禁止無關船舶駛入上述水域。

從央視媒日前釋出的影片顯示，福建艦甲板上遮擋三條電磁彈射器軌道的罩子已被撤掉，艦載機模型也被放至到甲板上，相關細節因此而引發網友對「福建艦是不是快要海試了？」的討論。

對此，包括大陸專家及外媒在內的分析均指，福建艦可能即將海試，或將在五一假期進行首次海試。大陸軍事專家張軍社近日於央視節目上也說，「快了，為期不遠了！」

鳳凰衛視稱，4月29日，福建艦開動，駛離上海江南造船廠，或正式進入海試驗收階段，距離加入海軍現役向前邁出一大步。據微博上近日流傳的畫面，可以看到福建艦在拖船牽引下，緩緩駛離碼頭。據悉，自2022年6月17日下水以來，福建艦進行接近兩年的艤裝和繫泊測試工作。

另，深圳衛視旗下媒體《直新聞》指，福建艦是大陸完全自主設計建造的首艘常規動力彈射型航艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻擋裝置，滿載排水量8萬餘噸。2022年6月，福建艦在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行下水儀式。

據大陸國防部過去發布的消息，2023年福建艦的主要任務是繫泊試驗和試驗試航，如果福建艦即將開始海試，說明福建艦的繫泊試驗和試驗試航已取得成功。

由於航空母艦的建造過程分為立項、開工、下水、舾裝、繫泊、海試幾個重要節點，海試被視為是福建艦服役前的最後一步。而福建艦從下水至形成戰鬥力所需時間合理估計為6至8年，而從下水至服役入列或需3至4年。

中國大陸海事局30日表示，長江口5月1日一大型船舶深水航道出口實施交通管制。（圖／取自新浪軍事）
中國大陸海事局30日表示，長江口5月1日一大型船舶深水航道出口實施交通管制。（圖／取自新浪軍事）

交通管制 央視 福建

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