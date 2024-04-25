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邱垂正、鄭文燦掌陸海兩會 學者：兩岸交流還是得看賴

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
邱垂正、鄭文燦掌陸海兩會，政大東亞所特聘教授王信賢認為，這樣的人事安排是向陸方釋出善意，但他也認為，即便邱和鄭想和對岸開展交流，「還是得看賴」。記者陳宥菘／攝影
邱垂正、鄭文燦掌陸海兩會，政大東亞所特聘教授王信賢認為，這樣的人事安排是向陸方釋出善意，但他也認為，即便邱和鄭想和對岸開展交流，「還是得看賴」。記者陳宥菘／攝影

準總統賴清德25日上午親自宣布國安首長名單，兩岸部分，陸委會主委由現任海基會秘書長邱垂正接任；海基會董事長由行政院副院長鄭文燦接任。政大東亞所特聘教授王信賢指出，邱垂正在兩岸事務的專業跟歷練都夠，鄭文燦在桃園市長任內積極推動與對岸交流，這樣的人事安排是向陸方釋出善意。他也認為，即便邱和鄭對大陸再熟悉，想與之開展交流，在「上層大方向」還沒確定之前，能做的事其實非常有限，「所以還是得看賴」。

王信賢接受本報採訪時指出，邱垂正一方面出身兩岸事務專業，一方面在2016年蔡英文總統上任後，在陸委會擔任副主委兼發言系統6年多的時間，對陸委會的業務一定非常熟悉，後來又到海基會服務，歷練也足夠。

而鄭文燦在擔任桃園市長期間，在市府設立了「兩岸事務小組」。王信賢曾擔任其諮詢委員，也透露自己因此對鄭文燦「改觀」。

王信賢指出，鄭文燦當時發給在桃園的陸生或者是陸配「桃園卡」，為還沒享有健保的陸生提供補貼方式，也為陸配新生兒規劃相關福利等。此外，桃園對於市內陸生、陸配，以及與對岸之間的交流等大陸相關事務的統計相當清楚，可見用心。

他還提到，鄭文燦與台商的互動也多，包含航空城、協助處理「五缺」，或在疫情期間協助台商回台事宜等。在和對岸互動上，即便鄭文燦無法親自前往，他底下的各局處首長赴陸交流的頻率也相當高。

王信賢指出，鄭文燦在桃園市長任內非常樂意與對岸交流，且對大陸的態度友善，處理兩岸問題時身段非常的軟，「在民進黨執政平台做這（兩岸）方面的工作， 也沒什麼業績，但事實上他（鄭文燦）做得很好。」

至於鄭文燦坐上海基會董事長的位置，他認為是「食之無味，棄之可惜」，「以他個人的政治力量來講，這個位置是小了，」但可以預期，若情況允許，鄭文燦將在海基會積極地促進兩岸交流，也能服務好陸生、陸配和台商。

王信賢分析，在馬習二會上，大陸領導人習近平對台釋出了善意，儘管陸委會第一時間回應有點「表錯情」，但520將是一個新局。就邱垂正、鄭文燦兩項人事安排來看，可以視作賴清德對兩岸關係比較有善意的回應，也能感覺到賴想做出有別於外界認定他是「務實台獨工作者」的做法。

但他也提醒，即便邱垂正和鄭文燦是「知中派」，想與之開展交流，在最上面一層的問題還沒解決之前，能做的事其實非常有限，所以還是得看賴清德。

內閣 賴清德

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