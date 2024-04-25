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布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

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布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

聯合報／ 記者羅印冲
美國官員表示，布林肯次次大陸行將呼籲北京當局在台灣下任總統賴清德就職之際保持克制。法新社
美國官員表示，布林肯次次大陸行將呼籲北京當局在台灣下任總統賴清德就職之際保持克制。法新社

距離準總統賴清德五二○就職不到一個月時間，美國務卿布林肯人還沒踏進北京，美方已多次喊話預告，布林肯將呼籲中共當局在賴就職之際保持克制；同時賴清德也向對岸喊出「由兩岸執政黨負責任地展開良性對話」，美中台三邊關係連動牽制，可見一斑。只不過，對北京來說，做什麼比說什麼更重要，而就當前兩岸局勢發展，其實推動台海融冰的「球」已在台北手上。

布林肯此次訪中的重中之重將從26日進入北京開始，預計將與大陸外長王毅會談，也可能再度與大陸國家主席習近平會面，港媒更指出，布林肯可能為美國總統拜登訪問大陸鋪路，畢竟拜登在2020年當選後，迄今尚未訪問北京，這對全球前兩大經濟體互動來說，並不尋常。

從各界釋出的訊息看，布林肯與中方高層將主要在幾方面過招，包括俄烏戰爭、南海爭端、中東局勢、台灣問題和經貿紛爭等，以及包含新疆、香港在內的人權議題，這每一項都是美中互動中的「硬骨頭」，不可能透過幾次高層溝通而達到重大共識，相信布林肯也心知肚明。

對北京來說，更重視的是美國做了什麼，而不是說了什麼，例如就台灣問題，北京多次要求美方將拜登「不支持台獨」的承諾落到實處，而非說一套、做一套，儘管美方多次重申所謂「四不一無意」，但北京轉頭又看到美國國會通過包含對台灣的援助法案，以及美台推進軍事合作等等，所以才要一次次在美中高層會談中強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。

至於俄烏戰爭、南海爭端、中東局勢等，美中雙方立場分歧也很大，北京批評美國抹黑中俄的正常經貿關係，插手南海爭端，為菲律賓撐腰。在中東，北京也更偏向伊朗。至於新疆和香港等人權議題，北京一句「不得干涉中國內政」，幾乎就沒什麼可談了。在經貿議題上，包括產能過剩、高科技產品禁令和針對個別企業的制裁等，預料也將是針鋒相對，互不相讓。

但也要看到，布林肯此行是「應王毅邀請」，顯示在賴清德就職前夕、美國總統大選接近之際，中美雙方都有意坐下來談，希望進一步管控分歧，確保不會升高為衝突，若能達到此目的，布林肯就不算白跑一趟。

美國除了透過布林肯呼籲中共當局在賴清德就職之際保持克制，日前也派了美國在台協會主席羅森柏格來台，當面向賴清德表達，希望持續努力維持區域和兩岸現狀。美國在五二○之前，同時向兩岸當局喊話並出手管控，顯示絕不希望當前台海再生波瀾，用意不言自明。

即將上任的賴政府，近期在兩岸人事和兩岸關係談話上，似乎都有意釋出緩和訊號，包括由學者出身、形象溫和的海基會副董事長邱垂正出任陸委會主委，以及被視為兩岸交流派的鄭文燦出掌海基會；同時賴清德在民進黨中執會上談到，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自立場，重視珍惜彼此的善意，「由兩岸執政黨負責任地展開良性對話」。賴清德以「兩岸執政黨」的說法，而非「台灣、中國」對立的表述，也被部分人士解讀為善意。

從兩岸人事看，邱垂正和鄭文燦的確被認為是偏向鴿派，或許也是向北京釋出訊號，然而，鑒於兩岸政策直屬於總統職權，海陸兩會主要角色在於執行總統決策和政策說明及宣導，說白一點，兩岸政策路線仍取決於賴清德，並非邱垂正和鄭文燦等海陸首長，過去是如此，將來也不會改變。

對北京來說，賴清德五二○演說雖然重要，但在民共毫無互信和政治基礎下，大陸更要觀察賴政府在涉及兩岸議題上的作為，是否持續往「去中國化」或所謂「曲線台獨」前進，若此方向未能改弦易轍，相信北京對台施壓短期內不會有所改變，但這不會影響大陸推動對台民間、文化、經貿和青年交流。

其實從近期包括馬習二會後的兩岸關係發展，台海僵局融冰的「球」無疑已經傳到了台北手上。從政治層面，習近平將兩岸關係性質放寬到「同屬一個國家、一個民族」，賴清德能否從「中華民國憲政體制」基礎上，找到與北京的若干交集，是至少未來四年兩岸關係走向的關鍵。

至於民間交流的恢復，則從習近平到國台辦密集釋放的訊息中，已有清楚的指向，賴政府要不要僵持於「面子」問題，堅持對方先開放而錯失緩和兩岸關係的契機，還是要順勢打好這顆已然傳送到手的球，為兩岸開啟新局，不僅關乎千萬業者的生計，也關係到全台灣人民的安危。

北京 美國在台協會 賴清德

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