柬首相會王毅：涉台、港、疆等陸利益問題堅定支持中方

目前正在柬埔寨訪問的大陸外長王毅，22日在金邊與柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）會晤時表示，無論國際形勢如何變化，中國將永遠是柬埔寨發展最可信賴的朋友、最為堅定的依靠。洪馬內則稱，柬埔寨對華政策始終如一，對華友好堅定不移，「在台灣、涉港、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場」，積極參與「一帶一路」，支持三大全球倡議。

據大陸外交部網站消息，王毅指出，柬埔寨新政府順利開局、積極作為，經濟快速穩健發展，民生持續改善，國際地位進一步提高，作為好朋友、好夥伴，中方對此感到由衷高興。

王毅提到，去年大陸國家主席習近平和洪馬內兩度會見，推動中柬命運共同體建設進入新時代。 雙方正在積極落實兩國領導人達成的重要共識，中柬「鑽石六邊」合作架構全面走實，「工業發展走廊」和「魚米走廊」建設不斷推進，基礎設施、產能合作等重大項目建成營運，給兩國人民帶來切實利益。

王毅說，中方願同柬方落實新版構建命運共同體行動計劃，增進相互信任支持，深化互利合作，讓中柬友誼似鐵，團結如鋼，合作像鑽石般閃閃發光。無論國際情勢如何變化，中國將永遠是柬埔寨發展最可信賴的朋友、最堅定的依靠。

洪馬內則表示，中國的發展為區域國家帶來重要機遇，柬埔寨從中獲益良多。柬埔寨對華政策始終如一，對華友好堅定不移，「在台灣、涉港、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場」，積極參與「一帶一路」，支持三大全球倡議。

王毅當日還與柬埔寨副首相孫占托共同主持中柬政府間協調委員會第七次會議，柬埔寨表達反對任何利用台灣問題干涉中國內政的圖謀，反對任何形式的台獨，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。