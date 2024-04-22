布林肯訪華前 陸駐美大使籲中美共同管控台灣問題

美國國務卿布林肯預計本周三訪問中國大陸，中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，呼籲中美共同有效管控分歧。他指出，中美存在分歧不可怕，關鍵是要管控好分歧，特別是尊重對方核心利益和重大關切，而台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題。

謝鋒稱，「台獨是走不通的死胡同，一個中國原則是不可逾越的紅線。維護台海和平穩定就要拆除危險燃爆點，治本之道是不折不扣恪守中美三個聯合公報和一個中國原則，重中之重是明確無誤反對台獨分裂活動，當務之急是言行一致遏制台獨冒險挑釁。」

謝鋒強調，在涉及中國核心利益問題上切香腸、越紅線，就是在懸崖邊飆高速，很難避免跌落深淵。

根據中國駐美國大使館官網消息，謝鋒在甘迺迪學院演講的題目為《中國式現代化、人類命運共同體和中美關係》。謝鋒在演講中大談「和平」，表示中國將一如既往在維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。

謝鋒說，「中國人只有天下太平的志向、與人為善的追求、和而不同的理念，沒有稱王稱霸的基因、主宰世界的野心、挑戰或取代誰的陰謀陽謀。」

他指出，大陸國家主席習近平提出全球安全倡議，倡導走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

無論是推進中國式現代化，還是推動構建人類命運共同體，都離不開和平的國際環境，都與穩定的中美關係息息相關。

但話鋒一轉，謝鋒指出，當前，中美關係仍然面臨嚴峻挑戰。青年一代能否像父輩那樣享受持續了80年的和平紅利、發展紅利，很大程度上取決於中美能否找到新時期正確相處之道。

他表示，中方希望與美方共同努力，秉持讓兩國和世界人民放心的責任擔當，展現把雙邊關係往好裡處的善意誠意，拿出落實兩國元首重要共識的舉措行動，推動「舊金山願景」轉為「實景」，讓中美關係沿著穩定、健康、可持續的軌道向前發展。

謝鋒說，「逢中必反」必然導致對抗。中國不賭美國輸、不干涉美國內政、不干預美國大選，願意同美國做夥伴、做朋友，希望同美方相互尊重、和平共處、合作共贏。他呼籲中美要共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。

據美國之音報導，謝鋒這場演說連續三次遭出席人士抗議和打斷。示威者抗議中國政府在西藏、新疆和香港實施高壓政策，並高喊「讓西藏自由」等口號。

出席這場演講的有哈佛大學甘迺迪學院創始院長艾利森、美國前代理助理國務卿董雲裳、北京清華大學蘇世民書院院長薛瀾等兩國政商學界人士，及哈佛大學師生和在美中國留學生300餘人。