快訊

美科技股上周重挫引發台積電開低10元 台股開盤下跌60點

大谷翔平破紀錄第176轟出爐！ 超越松井秀喜登上日本第一

知名部落客抗癌逾10年驚傳離世 粉絲哀悼：謝謝妳帶給大家勇氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布林肯訪華前 陸駐美大使籲中美共同管控台灣問題

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，呼籲中美共同有效管控分歧。（圖／取自中國駐美國大使館官網）
中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，呼籲中美共同有效管控分歧。（圖／取自中國駐美國大使館官網）

美國國務卿布林肯預計本周三訪問中國大陸，中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，呼籲中美共同有效管控分歧。他指出，中美存在分歧不可怕，關鍵是要管控好分歧，特別是尊重對方核心利益和重大關切，而台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題。

謝鋒稱，「台獨是走不通的死胡同，一個中國原則是不可逾越的紅線。維護台海和平穩定就要拆除危險燃爆點，治本之道是不折不扣恪守中美三個聯合公報和一個中國原則，重中之重是明確無誤反對台獨分裂活動，當務之急是言行一致遏制台獨冒險挑釁。」

謝鋒強調，在涉及中國核心利益問題上切香腸、越紅線，就是在懸崖邊飆高速，很難避免跌落深淵。

根據中國駐美國大使館官網消息，謝鋒在甘迺迪學院演講的題目為《中國式現代化、人類命運共同體和中美關係》。謝鋒在演講中大談「和平」，表示中國將一如既往在維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。

謝鋒說，「中國人只有天下太平的志向、與人為善的追求、和而不同的理念，沒有稱王稱霸的基因、主宰世界的野心、挑戰或取代誰的陰謀陽謀。」

他指出，大陸國家主席習近平提出全球安全倡議，倡導走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和的新型安全之路。

無論是推進中國式現代化，還是推動構建人類命運共同體，都離不開和平的國際環境，都與穩定的中美關係息息相關。

但話鋒一轉，謝鋒指出，當前，中美關係仍然面臨嚴峻挑戰。青年一代能否像父輩那樣享受持續了80年的和平紅利、發展紅利，很大程度上取決於中美能否找到新時期正確相處之道。

他表示，中方希望與美方共同努力，秉持讓兩國和世界人民放心的責任擔當，展現把雙邊關係往好裡處的善意誠意，拿出落實兩國元首重要共識的舉措行動，推動「舊金山願景」轉為「實景」，讓中美關係沿著穩定、健康、可持續的軌道向前發展。

謝鋒說，「逢中必反」必然導致對抗。中國不賭美國輸、不干涉美國內政、不干預美國大選，願意同美國做夥伴、做朋友，希望同美方相互尊重、和平共處、合作共贏。他呼籲中美要共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。

據美國之音報導，謝鋒這場演說連續三次遭出席人士抗議和打斷。示威者抗議中國政府在西藏、新疆和香港實施高壓政策，並高喊「讓西藏自由」等口號。

出席這場演講的有哈佛大學甘迺迪學院創始院長艾利森、美國前代理助理國務卿董雲裳、北京清華大學蘇世民書院院長薛瀾等兩國政商學界人士，及哈佛大學師生和在美中國留學生300餘人。

延伸閱讀

美媒：美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對

布林肯本周訪陸 兩點聚焦

3中企涉供巴基斯坦導彈零件遭美制裁 美媒：布林肯訪華難改善關係

布林肯將面告中國勿挑釁台灣、勿向俄出口武器

相關新聞

岸田文雄為靖國神社供奉祭品 陸駐日使館：堅決反對

日本靖國神社21日起舉行春季例大祭，日本首相岸田文雄按慣例供奉祭品不參拜。中國駐日本使館就此事發表發言人「答記者問」說，...

布林肯訪華前 陸駐美大使籲中美共同管控台灣問題

美國國務卿布林肯預計本周三訪問中國大陸，中國駐美國大使謝鋒20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，呼籲中美共同有效管控分歧...

王毅訪柬埔寨 籲共打網賭電詐、人口販賣等違法活動

大陸外長王毅21日在金邊與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達舉行會談時，呼籲兩國共同打擊網賭電詐、人口販賣等違法活動，徹底鏟除...

市值3年蒸發近8成 阿里巴巴跌落神壇被電商市場拋棄？

曾經「喊水會結凍」的中國電商巨頭阿里巴巴，正逐漸被市場拋棄？ 這個月初，阿里巴巴聯合創始人、董事局主席蔡崇信接受挪威主權財富基金（Norges Bank Investment）採訪時不諱言，「過去幾年，阿里落後了」，「我們忘記了真正的客戶是誰，沒有真正關注給用戶創造價值」。

王毅：AUKUS恐引核擴散

中國大陸外交部長王毅出訪南太國家巴布亞紐幾內亞，當地時間廿日與巴紐外長特卡欽科會晤並舉行記者會，王毅批評AUKUS（澳英...

共軍潛艇學院 罕見邀台媒

今年適逢中共海軍成立七十五周年，中共海軍昨邀請媒體參觀潛艇學院，台灣媒體也罕見受邀，參觀行程包含學院內部的實驗室，學員還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。