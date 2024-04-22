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王毅訪柬埔寨 籲共打網賭電詐、人口販賣等違法活動

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共外長王毅21日與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達（右）會談時，呼籲兩國共同打擊網賭電詐等違法活動。（新華社）
中共外長王毅21日與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達（右）會談時，呼籲兩國共同打擊網賭電詐等違法活動。（新華社）

大陸外長王毅21日在金邊與柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達舉行會談時，呼籲兩國共同打擊網賭電詐、人口販賣等違法活動，徹底鏟除有關犯罪團夥。

王毅抵達柬埔寨當天清晨，135名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人也被中國公安機關從柬埔寨押解回國。自本月12日以來，柬國警方抓獲的680餘名中國籍涉賭詐違法犯罪嫌疑人已全數被中國公安機關押解回國。

根據大陸外交部新聞稿，在與宋金達會談時，王毅表示，中方願同柬方一道，落實好兩國高層共識，按照新版構建中柬命運共同體行動計劃，加強發展戰略對接，全方位推進政治、產能、農業、能源、安全、人文六大領域合作。

王毅並提到，兩國應以「中柬人文交流年」為契機，增進人民之間的友好感情，夯實兩國關係的社會基礎。共同打擊網賭電詐、人口販賣等違法活動，徹底鏟除有關犯罪團夥。共同推動中國東協關係高質量發展，推動瀾湄合作大踏步前進，把牢東亞合作的正確方向。

宋金達則告訴王毅，柬方堅定奉行一個中國政策，堅定不移推進對華友好合作，期待更多合作項目在柬落地，歡迎更多中國企業來柬投資興業。

宋金達並強調，柬方反對域外勢力在本地區製造事端，願同中方團結協作，確保東亞合作健康發展，共同維護地區和平穩定。

王毅21日還覲見柬埔寨國王西哈莫尼。

當地時間4月21日，柬埔寨國王西哈莫尼（右）在金邊會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）
當地時間4月21日，柬埔寨國王西哈莫尼（右）在金邊會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（新華社）

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