陸人民銀行籲IMF調整投票權比重 分析：挑戰美國擁有一票否決權地位

中國人民銀行（央行）行長潘功勝近日出席國際貨幣基金（IMF）會議，呼籲調整成員國投票權比重，指對於IMF治理、代表性和合法性都至關重要；分析認為，此舉意在挑戰美國擁有「一票否決權」的地位。

據中國人行官網，國際貨幣基金（IMF）4月18至19日，在美國華盛頓召開第49屆國際貨幣金融委員會（IMFC）會議，討論全球經濟金融形勢、基金組織工作等議題。潘功勝出席會議並發言，另中國人民銀行副行長宣昌能參加會議。

潘功勝發言時唱好中國經濟情勢，指今年以來，中國經濟運行延續回升向好態勢，高品質發展紮實推進，為完成全年經濟社會發展目標打下堅實基礎。

另他呼籲IMF執董會在2025年6月前形成「指導份額（比重）占比調整的總體安排，包括達成新的份額公式」。

潘功勝強調，「份額占比調整對於IMF治理、代表性和合法性都至關重要」。各方應合作推動基金組織份額改革，盡快就新的份額公式達成共識，為實現份額占比調整奠定基礎。且債務處理應堅持「共同行動、公平負擔」原則，多邊開發銀行應作出應有貢獻，私人部門債權人應按照可比方式參與重組。

據中國國際金融報，中國市場學會理事張銳今年4月初表示，IMF截至目前有190個成員國，每個成員國在組織中皆有一個配額或者份額，份額以百分比計算，決定著成員國對IMF的貢獻，同時反映出其在IMF中的投票權重以及獲得緊急融資規模的大小。

張銳指出，依照規定，IMF至少每5年進行一次配額審查，根據全球經濟格局變化進行調整。但「由於IMF中原始優勢力量的影響，成員國份額的調整其實並沒有按照約定時間進行」。

他提到，目前中國份額占比從3.996%升至6.394%，排名第3，僅次於美國和日本。但值得注意的是，2010年的份額結構調整是在兩個欠發達的歐洲國家向新興經濟體轉移份額後實現，「美國的投票權依然穩定在16.8%，也就是說繼續保持著超過15%的重大決策否決權」。

他說，在少數發達國家擁有「一票否決」權的前提下，想要徹底顛覆美國及歐洲國家把持IMF的傳統制度幾乎沒有任何可能。