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王毅：太平洋島國 不是任何大國的「後院」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
王毅20日與巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科舉行會談。（新華社）
王毅20日與巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科舉行會談。（新華社）

中共外交部長王毅20日在巴布亞紐幾內亞訪問時表示，南太地區不應成為大國博弈的競技場，任何國家都不應將島國當作自己的「後院」，不應搞零和博弈、排他性安排。

根據大陸外交部發布的新聞稿，王毅20日與巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科舉行會談，兩人隨後並共同舉行記者會。在會談中，王毅說，巴紐是共建「一帶一路」重要合作夥伴，中方願同巴紐保持高層交往，盡快開啟自貿協定談判，加強雙方在經貿投資、基礎設施、農林漁業、清潔能源、應對氣候變化等領域合作。

王毅強調，中國同南太島國的交往合作致力於相互支持、相互幫助，實現共同發展，沒有任何地緣政治私利。南太地區不應成為大國博弈的競技場，任何國家都不應將島國當作自己的「後院」，不應搞零和博弈、排他性安排，而是要為島國多做實事，為島國人民帶來更多實惠。

特卡琴科則表示，中國是巴紐的親密朋友，巴紐政府長期堅持並將繼續堅定奉行一個中國政策，理解和支持中國實現國家統一的努力。巴紐致力於推動兩國關係取得更大發展，期待在經貿、電信、能源、農業、教育、警務、防災減災等領域與中國加強合作，進一步便利人員往來。

在兩國外長隨後共同舉行的記者會上，王毅對巴紐恪守一個中國原則，支持中方的核心利益和重大關切表示讚賞。他指出，巴紐是第一個同中國簽署共建「一帶一路」諒解備忘錄和合作規劃的太平洋島國，已成為中國在島國地區的最大貿易夥伴、最大投資目的地、最大工程承包市場。

王毅稱，中方視太平洋島國為推動構建人類命運共同體不可或缺的夥伴，始終按照充分尊重島國主權獨立、充分尊重島國自身意願、充分尊重島國民族文化傳統、充分尊重島國聯合自強的四原則發展同島國的關係。中國對島國的援助，始終堅持不附加政治條件，不強加於人，也從來不開「空頭支票」。

他呼籲國際社會更積極關注島國的特殊處境和正當關切，聚焦氣候變化、民生改善等島國最關心的議題，「多出主意，多想辦法，多幹實事，多做好事」。

王毅並對索羅門群島大選表達關切，強調各方都應尊重索羅門群島人民的選擇，不要干涉索羅門群島的內政。相信索羅門群島人民有智慧、有能力自主決定國家的未來。

根據大陸外交部早前發布的消息，王毅4月18日至23日應邀對印尼、柬埔寨、巴布亞紐幾內亞進行正式訪問，並主持召開中印尼高級別對話合作機制第四次會議、中柬政府間協調委員會第七次會議。

大陸外交部長王毅20日在巴布亞紐幾內亞訪問時表示，任何國家都不應將南太平島國當作自己的「後院」。（法新社）
大陸外交部長王毅20日在巴布亞紐幾內亞訪問時表示，任何國家都不應將南太平島國當作自己的「後院」。（法新社）

巴布亞紐幾內亞 王毅 索羅門

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