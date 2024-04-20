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中印尼高階對話 印方：新政府將延續對華友好，堅定奉行一中

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外長王毅與印尼統籌部長盧胡特握手致意。右前方為印尼外長蕾特諾。 大陸外交部網站
大陸外長王毅與印尼統籌部長盧胡特握手致意。右前方為印尼外長蕾特諾。 大陸外交部網站

據大陸外交部網站昨深夜訊息，大陸外交部長王毅昨天同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特在印尼共同主持中印尼高階對話合作機制第四次會議，雙方圍繞推進中印尼命運共同體建設主線，就下階段各領域務實合作深入交換意見，達成廣泛共識。盧胡特表示，印尼已順利舉行大選，新政府將延續對華友好政策，堅定奉行一個中國原則，致力於深化兩國建設性合作。王毅表則示，中方願深化「一帶一路」倡議同印尼發展戰略全方位對接，高品質營運雅萬高鐵，擦亮「一帶一路」合作金字招牌。

除了盧胡特，印尼外長蕾特諾也出席這項會議。王毅表示，中方始終視印尼為發展的同路人、合作的好夥伴，始終從策略高度和長遠角度看待和發展同印尼的友好關係。中方讚賞印尼奉行對華友好政策，堅持一項中國原則。面對變亂交織的國際情勢，兩國前途命運緊密相連，責任擔當更加重大。

他說，今年是中華人民共和國成立75週年，明年是印尼獨立80週年，也是中印尼建交75週年，兩國各自發展和雙邊關係都面臨重要契機。中方願同印尼在各自特色現代化道路上攜手前行，以兩國元首戰略共識為遵循，發揮好高級別對話合作機制統籌作用，合力構建更高水平、更高質量的中印尼命運共同體，為兩國人民謀求更多福祉，為世界和平、合作、發展事業做出新的貢獻。

盧胡特則祝賀中國全國兩會成功舉行，表示相信在習近平主席領導下，中國將實現高品質現代化，取得更大發展成就。

他表示，印尼已順利舉行大選，新政府將延續對華友好政策，堅定奉行一個中國原則，致力於深化兩國建設性合作。中國是印尼最大貿易夥伴和重要投資來源國，兩國合作潛力大，歡迎更多中國企業來印尼投資，期待雙方在新能源、科技、農業、糧食安全、漁業、海洋產業、教育等廣泛領域開展全方位合作，協助印尼經濟社會發展。

他說，作為共建「一帶一路」和「全球海洋支點」構想旗艦項目，雅萬高鐵成功開通運營，受到印尼各界廣泛歡迎，希望中方繼續在高鐵建設方面提供支持。衷心感謝中方為印尼應對新冠疫情給予的無私支持與協助，願進一步加強醫藥衛生合作。印尼堅信，中印尼合作將為兩國和區域人民帶來更多福祉，將為亞太和平穩定繁榮發揮積極作用。

王毅表示，中方願深化「一帶一路」倡議同印尼發展戰略全方位對接，高品質營運雅萬高鐵，擦亮「一帶一路」合作金字招牌，將「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園「打造為兩大新的旗艦項目，拓展數位經濟、綠色發展、民生改善三個重點方向合作，為高品質共建「一帶一路」注入新動能。

他稱，中國願進口更多印尼優質產品，加強農業、糧食安全、漁業合作，支持印尼農林漁業發展。雙方要密切人文交流，增進民心相通，夯實兩國關係發展的社會基礎。中印尼要共同反對單邊主義、保護主義，共同捍衛雙方正當發展權利，維護正常國際經貿秩序。

雙方全面整理了兩國各領域合作的進展和今後發展方向，一致同意加強各部門對接，抓好落實工作，推動兩國全面戰略合作取得更大成果。

大陸外交部長王毅4月19日同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特在印尼共同主持中印尼高階對話合作機制第四次會議。 大陸外交部網站
大陸外交部長王毅4月19日同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特在印尼共同主持中印尼高階對話合作機制第四次會議。 大陸外交部網站

一帶一路 印尼 雅萬高鐵

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