陸一天2招對台施壓 張五岳：520前「不會只有這樣子」

距離新任總統5月20日就職日約剩一個月，大陸19日上午先是民航局宣布啟用M503銜接航線，傍晚又由商務部宣布認定原產於台灣的「聚碳酸酯」（PC）存在傾銷。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳19日接受本報採訪時指出，520之前，北京還會持續對台施壓，「不會只有這樣子」，包含文攻、武嚇、灰色地帶、外交打壓、經貿脅迫措施都是可能祭出的手段，但「風險基本上是可控的」。

張五岳向本報分析，520之前，北京對台的作為會是「先軟後硬」。「軟」的時期已過，包含在大陸兩會之後釋放出和緩訊息，也體現在4月初馬英九登陸。隨著520到來，北京不可能持續和緩，否則「豈不是樂見賴清德上台，或是對520就職演說還存有期待跟幻想」。

他進一步表示，由於北京已對賴、蕭二人定性、定調，不可能在520之前什麼都不做、什麼都不講。若等到520就職演說之後才有動作，等同受制於賴蕭，便無法凸顯主導權、主動權。

「北京會開始升高壓力，但不至於失控，」張五岳點出原因在於，美中關係目前溝通管道暢通，美台關係也暢通，加上馬英九先前登陸讓大陸找到台階下、台灣立法院朝小野大、台灣各界近期紛紛登陸等，北京近期對台施壓，是對內有交代、對外有宣示，也對台展現區隔對待、差別待遇。

張五岳指出，從北京角度看，台灣方面就貿易壁壘始終沒有採取具體的改善措施與方式，另外商務部選前預告早收清單其他項目進行評估，都是下一波可能的經貿施壓手段。但他認為，北京不至於全面性中止ECFA早收清單，也不會廢止ECFA，因為對北京而言，「兩岸經貿既要按經濟規律辦事，更重要的是要為祖國政治統一服務，不可能全面性切斷兩岸經貿交流」。

至於賴清德上任之後，大陸手段有沒有可能「更硬」？張五岳認為未必不會，也還是要看美中關係、美台關係、兩岸關係以及台灣內部政治生態，尤以美中關係為重點，「美中關係只要管道溝通暢通，風險基本上都是可控的。」

大陸對台經貿施壓方面，大陸商務部去年12月針對台灣2509項產品，認定構成貿易壁壘調查；今年1月大選前三天又預告，有關部門正研究進一步採取中止ECFA早收清單「農漁、機械、汽車零配件、紡織」等產品關稅減讓，可能成為繼丙烯等12項石化產品之後，遭陸方鎖定反制的目標。