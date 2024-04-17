新任駐聯大使傅聰：中國支持聯合國在全球治理中扮演核心角色

根據大陸常駐聯合國代表團網站，2024年4月16日，中國新任常駐聯合國代表、特命全權大使傅聰在紐約聯合國總部向聯合國秘書長古特雷斯遞交了全權證書。傅聰表示，中國始終是聯合國事業的堅定支持者和積極貢獻者。中國支持聯合國在國際事務和全球治理中扮演核心角色。

傅聰表示，中國始終是聯合國事業的堅定支持者和積極貢獻者。中國一貫主張，越是國際情勢嚴峻，越要堅持真正的多邊主義，維護聯合國權威，支持聯合國在國際事務和全球治理中扮演核心角色。中國支持聯合國及秘書長工作，願與聯合國機構加強合作，促進多邊主義和世界多極化，推動全球治理朝向更公正合理的方向發展。

傅聰表示，習近平主席提出的建構人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，同聯合國憲章宗旨原則高度一致。他將以習近平主席提出的重要理念倡議為指引，深入參與聯合國各領域工作，推動各國在聯合國平台加強團結協作，應對共同挑戰，打造共同未來。

古特雷斯則表示，歡迎傅聰大使履新。聯合國十分珍視同中國關係。中國是多邊主義和聯合國的重要支柱。聯合國同中國在廣泛領域內建立了密切的夥伴關係。

他表示，他高度讚賞習近平主席提出的重要理念和全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議。聯合國重視中國在和平安全、減貧與發展、維和、氣候變遷、國際金融體系改革、聯合國財政等方面的重要作用，願與中國保持密切協調與合作。