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中美防長通話 中方重申台灣議題立場

中央社／ 台北17日電
美國防部長奧斯丁(右圖，美聯社)16日與中國國防部長董軍(左圖，取材自微信公眾號)通話，恢復了美中兩國中斷了一年半的防長對話。
美國防部長奧斯丁(右圖，美聯社)16日與中國國防部長董軍(左圖，取材自微信公眾號)通話，恢復了美中兩國中斷了一年半的防長對話。

中國與美國國防部長16日視訊通話，這是兩國防長近18個月以來首次對話；中方重申對「台獨分裂活動和外部縱容支持」決不會聽之任之，另籲美方尊重中方在南海的領土主權和海洋權益。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）16日與中國國防部長董軍進行視訊通話，談及台灣議題等。這是兩國防長近18個月以來首次對話。

中國國防部今天提出官方說法，指4月16日晚間，董軍應約與奧斯汀視訊通話。董軍說，中美兩國元首致力於推動雙邊關係穩下來、好起來。軍事領域是確保落實元首共識、穩定兩國關係發展、防止重大危機發生的關鍵。

董軍指出，中美兩軍應探尋相處之道，把以和為貴、以穩為重、以信為本作為交往基本遵循，在平等和尊重基礎上，構建不衝突不對抗、開放務實合作、逐步積累互信的兩軍關係，真正當好兩國關係發展的穩定基石。

在台灣議題方面，董軍說，台灣問題是中國核心利益中的核心，中國的核心利益絕不容受損。「中國人民解放軍對於一切『台獨』分裂活動和外部縱容支持，決不會聽之任之」。

至於南海情勢方面，董軍提到地區國家有意願、有智慧、有能力解決問題。籲美方應認清中方堅定立場，切實尊重中方在南海的領土主權和海洋權益，以實際行動維護地區和平和中美兩國兩軍關係穩定。

美國國防新聞週刊（Defense News）報導，根據通話紀要，兩國防長通話陸續討論了俄烏戰爭、北韓、南海行動及美國對台政策等議題。

據報導，奧斯汀上次與中國防長互動發生在2022年11月，當時他在柬埔寨會見中國時任防長魏鳳和。

南海 台灣 國防部 美中關係 美國

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