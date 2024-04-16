陸國台辦深夜證實 仇開明會康達闡明台灣問題立場

美國國務院亞太助理國務卿康達與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭15日罕見在北京與大陸國台辦副主任仇開明會見，對兩岸關係的討論受到關注，而大陸國台辦僅提到仇開明「闡明了中方關於台灣問題的原則立場」。

大陸國台辦並未向媒體回應仇開明與康達（Daniel Kritenbrink）、貝莎蘭（Sarah Beran）會面的內容，但16日深夜在官網發布消息，證實此次15日的會面，並僅提到「闡明了中方關於台灣問題的原則立場」，其餘細節都沒有進一步披露。

美國國務院當地時間15日發布康達等人與仇開明會見內容，特別提到雙方「就台灣問題進行了討論」。美方重申，美國以「台灣關係法」、三份聯合公報和「六項保證」為指導的「一個中國政策」沒有改變。

另據美媒CNN在16日晚間的報導，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）當天與大陸防長董軍通話，美方仍重申致力於該國長期以來的一個中國政策，該政策以「台灣關係法」、三份聯合公報和「六項保證」為指導，並重申了台海地區和平與穩定的重要性。