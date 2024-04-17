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習近平會蕭茲 籲警惕保護主義抬頭

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸國家主席習近平（右）昨在北京釣魚台國賓館會見德國總理蕭茲，雙方談及經貿合作和俄烏戰爭等議題。（新華社）
大陸國家主席習近平（右）昨在北京釣魚台國賓館會見德國總理蕭茲，雙方談及經貿合作和俄烏戰爭等議題。（新華社）

中國大陸國家主席習近平昨天在北京會見德國總理蕭茲。習近平表示，中德互利合作不是風險，要警惕保護主義抬頭，並稱大陸出口產品緩解全球通膨壓力；只要求同存異，中德關係將行穩致遠。蕭茲提及俄烏戰爭，期盼雙邊對烏克蘭的公正和平做出更多貢獻。

近期歐美指控大陸電動車、電池等產品「產能過剩」並發起反補貼調查，據新華社報導，習近平告訴蕭茲，雙方要警惕保護主義抬頭，呼籲德國應從經濟法則出發，客觀辯證看待產能問題，並為中企赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的經商環境。

習近平指出，中德互利合作不是風險，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機會。大陸出口電動車、鋰電池、太陽能產品等，不僅豐富全球供給，緩解全球通膨壓力，也為全球應對氣候變遷和綠色低碳轉型做出巨大貢獻。

針對中德關係，習近平稱，要從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係；強調中德之間沒有根本利益衝突，彼此不構成安全威脅；只要雙方堅持互相尊重、求同存異、交流互鑑、合作互贏，兩國關係必將繼續行穩致遠。

據報導，蕭茲表示，德方願同中方繼續加強兩國關係，並加強溝通協調，不贊同對立對抗。德方反對保護主義；作為歐盟重要成員，德國願為促進歐盟與中國關係良好發展發揮積極作用。

德國之聲報導，蕭茲提及氣候變遷是兩國可合作領域。他說，只有透過共同努力，中德才能找到阻止氣候變遷的解決方案，並以符合社會正義的方式，管理綠色能源轉型。

就俄烏戰爭，蕭茲表示，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭和俄國軍備，對歐洲安全產生非常重大的負面影響，「這直接影響了我們的核心利益」，並指俄羅斯損害國際秩序，違反聯合國憲章原則。

習近平則重申中方立場，指中方一直以自己的方式勸和促談，當前應以和平穩定的大局為重，不要拱火澆油，不要進一步激化矛盾，減少對世界經濟的負面影響。兩人並討論以哈衝突等國際和區域問題。

大陸副總理何立峰昨在人民大會堂會見德國經濟代表團，何立峰稱，將加強吸引外資力度，歡迎德企擴大投資。

習近平 蕭茲

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