擴大朋友圈！ 陸外長王毅將出訪印尼、柬埔寨、巴布亞紐幾內亞

在中國大陸與菲律賓近來在南海頻頻爆發衝突之際，北京當局持續加強對東南亞和大洋洲等地的外交攻勢。大陸外交部16日宣布，大陸外長王毅將於4月18日起出訪印尼、柬埔寨與巴布亞紐幾內亞。

大陸外交部發言人林劍在周二下午的例行記者會上表示，王毅4月18日至23日的訪問是應邀對印尼、柬埔寨、巴布亞紐幾內亞展開正式訪問。期間，王毅還將主持召開中印尼高級別對話合作機制第四次會議、中柬政府間協調委員會第七次會議。

林劍表示，中方期待通過此訪落實大陸國家主席習近平同三國領導人重要共識，高質量共建「一帶一路」推進中印尼、中柬命運共同體建設走深走實，為中巴新全面戰略合作關係注入新動能，推動雙邊關係不斷邁上新台階。

林劍並稱，中方願同三國及地區國家一道，加強團結合作，維護和平安寧，為地區和全球的和平穩定發展作出積極貢獻。

中印尼高級別對話合作機制第三次會議於去年4月4日舉行，當時由王毅在北京同印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特共同主持。2022年7月，王毅同柬埔寨副首相賀南洪共同主持中柬政府間協調委員會第六次會議，當時受新冠疫情影響，會議是以視訊形式舉行。