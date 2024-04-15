紐時：中國遭美國拉攏盟友圍困 但幾乎無法還擊

美日菲律賓日前首次舉行峰會，表示會推動三邊國防合作，對中國在南海的危險行為表達嚴重關切。紐約時報報導，中國面對美國與盟友的遏制、包圍和打壓下，除了嚴辭譴責及加強海上巡邏外，幾乎無法還擊。

美、日、菲3國領袖11日召開歷史性峰會，表示會推動三邊國防合作，加強海軍和海岸警衛隊聯合演習，並承諾進行新的基礎設施投資和技術合作。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，「美國對日本及對菲律賓的防禦承諾如鋼鐵般堅定」，又指任何在南海對菲律賓機艦或武裝部隊的攻擊，都將觸發啟用共同防禦條約。

紐約時報15日報導，此次的美日菲峰會的基礎，是2023年美日韓領導人在馬里蘭州大衛營（CampDavid）達成的防務協議，以及2023年公布的美英澳合作開發、部署核動力攻擊潛艇的計畫。

對中國而言，美國的行動無異於冷戰的翻版，使中國受困於美國及其盟友和夥伴。從日本到菲律賓沿著中國東海岸延伸，又沿著中國與印度有爭議的喜馬拉雅邊界，甚至穿過太平洋，一直延伸到一連串具戰略意義的島國，而中國就在這個包圍圈中。

不過，中國在這場遏制、包圍和打壓中，除了嚴辭譴責和走過場的海上巡邏，幾乎沒有還擊能力。

報導指出，作為回應，中國一直加強自己與俄羅斯和北韓等關係。俄羅斯外長拉夫羅夫（SergeiLavrov）8日至9日訪問中國，而中國全國人大委員長趙樂際近日訪問北韓，承諾加強兩國之間的戰略協調。

中國海警12日在東海爭議島嶼附近海域巡邏。

中國還針對印尼、沙烏地阿拉伯和南非等不結盟國家發起了外交攻勢。而在海上霸權爭奪中具有重大戰略價值的太平洋小島國，也受益於中國的魅力攻勢。

如中國國家主席習近平9日在北京會見密克羅尼西亞總統西米納（Wesley Simina），表示中方願繼續為島國發展提供力所能及的支持。

報導表示，中國經濟受到房地產危機和外國投資銳減的打擊下，影響了抗衡美國的能力。這包括中國一直增加出口來提振經濟，一些國家對大量中國廉價商品湧入感到擔憂。

新加坡國立大學政治學助理教授莊嘉穎表示，中國意識到讓摩擦升級存在實際風險，所以肯定更加謹慎，並表現出溝通的意願，但目前沒有看到任何實質性妥協。