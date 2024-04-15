美日菲峰會 中國智庫：推動亞太地區北約化

美日菲3國領導人峰會日前於華盛頓舉行。中國南海研究院撰文剖析，美日菲三邊成形，或將推動亞太地區「北約化」發展，亞太地區安全問題加速走向「陣營化」。

中國南海研究院長王勝、中國南海研究院海上絲綢之路研究所助理研究員賀先青於美日菲峰會後撰文作出上述表示。中國南海研究院是以南海為專門研究對象、從事相關學術交流的學術研究機構。

王勝、賀先青於撰文中表示，美日菲深化以美國為中心的軸輻同盟體系，標誌「小多邊」在地區議題上扮演重要角色；澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、美日印澳四方安全對話（QUAD）等小多邊成網，亞太地區安全問題加速走向陣營化。

這篇撰文提到，美日菲三邊願景聲明將印太地區劃分成「美國+盟友+夥伴」與「敵人」，呈現二元對立。污名化對手是為「武裝自己」尋求合法性，在美日菲敘事中，中國被視為霸凌者，於是加強自身能力建設、反對霸凌顯得順理成章。

美日鼓勵菲律賓增強海上能力，看似是幫助菲律賓發展海上軍事能力，實為利用菲律賓與中國在海洋領土主權、海域劃界上的矛盾，將菲律賓培養成為遏制中國的先鋒；「美日援菲，實實在在擾亂了南海地區的和平與穩定」。

這篇撰文認為，美日菲三邊成形，推動亞太地區北約化發展，亞太地區陣營化對抗色彩愈加濃厚，許多「小多邊」機制在反覆運作、前進，例如美日菲峰會也鼓勵澳洲與菲律賓、菲律賓與韓國加強防務合作，「形成亞洲版北約指日可待」。

這篇撰文強調，國際關係史顯示，搞陣營對抗是地區禍亂源頭、搞排他性聯盟無助地區和平。中國歡迎基於國際法的、自由開放的地區秩序，不過這種秩序不是某個排他性小集團所定義，更不是某個霸權所定義，應是基於地區所有國家的廣泛參與，形成一種具有共同、綜合、合作和可持續安全的地區秩序。