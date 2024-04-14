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德國總理蕭茲訪陸「2天經濟、1天政治」 是否因伊朗空襲改變行程仍未知

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德國總理蕭茲14日帶領德國商務代表團抵達重慶，展開為期三天的訪問行程。（美聯社）
德國總理蕭茲14日帶領德國商務代表團抵達重慶，展開為期三天的訪問行程。（美聯社）

德國總理蕭茲是在飛往重慶途中，在專機上獲悉伊朗以色列發動大規模空襲的消息的。抵達重慶後，蕭茲在第一時間對德黑蘭當局提出強烈譴責，並重申了德國對以色列的堅定支持。

伊朗襲擊行動將在多大程度上改變蕭茲的訪華行程，目前尚不得而知。但周日，蕭茲已經取消了原定的乘船游覽長江以及重慶市內觀光項目，他將通過影片參加七國集團就中東局勢舉行的緊急磋商，與會各國將就如何對伊朗襲擊行動做出回應展開討論。

周一，蕭茲一行將從重慶飛抵上海，參加一系列同德中經濟合作相關的項目。陪同蕭茲一道到訪的，包括多名德國大企業高管，其中包括西門子、奔馳、拜耳以及寶馬等。上述企業均在中國有大量投資，但對此間不公平的競爭環境也頗有怨言。

打造公平的營商環境，將是蕭茲周二在北京政治會談中的重要議題之一。屆時，蕭茲將同中國黨和國家領導人習近平以及政府總理李強舉行會談。

除此之外，蕭茲可能還將談及中國產能過剩的問題。歐盟對中國提出批評稱，中國廉價的電動車及太陽能電池板正在大量湧入歐盟市場。

德廣聯發自北京的報道稱，肖蕭茲屆時可能還會敦促中國領導人，利用中國對俄羅斯的影響力，敦促克裡姆林宮停止在烏克蘭的戰爭行為。人權組織則呼籲蕭茲在華期間，以明確措辭提出中國踐踏人權的行為。

蕭茲專機抵達重慶前夕，中國官方的新華社發文稱，期望德國總理此次訪華行程能夠為中德關係帶來一次新的飛躍，「在全球化的時代，中德兩國應利用其密切的經濟關系，開展互惠合作」。

（綜合報導）

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