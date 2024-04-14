卓榮泰即將就任前 陸國安部重提台籍教授鄭宇欽間諜案

在準行政院長卓榮泰即將就任前，大陸國安部14日發布「『十大反間諜案例』專題展播」，重提於2019年4月遭中國以「間諜罪」逮捕的台籍教授鄭宇欽是卓榮泰前助理，並稱其為「虛偽的教授」。

2020年10月鄭宇欽在大陸央視新聞公開認罪時，自稱是卓榮泰的助理。當時卓榮泰就曾在臉書表示，他從無此助理，也不認識此人，並要求中共尊重基本人權，切勿侵犯人身自由，羅織罪名。

在4月15日大陸「國家安全教育日」即將到來前，大陸國家安全部微信公眾號於14日上午發布「『十大反間諜案例』專題展播」新聞稿，列出中國安全機關近年破獲的十大違反國家安全的典型案例，聲稱要樹牢人民群眾的反間防諜意識，讓間諜「無處遁形」。

關於鄭宇欽，大陸國安部稱，鄭宇欽台灣高雄人，讀書期間對情報學產生濃厚興趣，而後前往捷克查理大學攻讀博士學位，期間與台灣國家安全局人員結識，並主動將自己撰寫的情報機構研究文章發給對方。

影片稱，四年後鄭宇欽回到台灣又結識軍情局相關人員，並在影片還登出我軍情局人員相片和真實姓名。大陸國安部指出，該名呂姓軍情局人員要鄭宇欽多創造機會去大陸搜集情報。為完成任務，鄭宇欽多次入境中國大陸蒐集情報，並為台灣情報機關物色「可策反」的大陸人員。

大陸國安部表示，「此時的鄭宇欽非常清楚自己在做什麼，特意將台軍情局人員聯繫方式標註為『退稅中心』，並以化名簽收間諜經費」。

在鄭宇欽的建議下，台灣軍情局還在捷克成立「中歐政治經濟研究所」，讓其擔任該所負責人，以便蒐集情報。鄭宇欽在影片中說，「所長這個頭銜，對我來講能夠參加更多的國際組織會議」。

大陸國安部指出，此後鄭宇欽利用該頭銜和查理大學教授身分參與國際會議，蒐集了解有關國家對中國政治、國防、科技、軍工等領域重大事項的看法，並與中國大陸的與會學者建立聯繫、套取情報。同時鄭宇欽還利用各種機會，「攀拉」中國駐捷克使館、華僑社團、公務團組的人員。截至案發，台灣情報機關共向鄭宇欽發放經費新台幣276萬元。

2019年4月鄭宇欽入境大中國陸時，被以涉嫌「間諜罪」遭大陸國家安全機關逮捕，並於2022年將其判處有期徒刑七年。