兩岸觀策／解決台灣問題 北京看得更遠

拜登浩浩蕩蕩地邀來了岸田文雄、小馬可仕，在華府分別舉行了雙邊會晤以及三方會談，一個新的、與AUKUS類似的美日菲三方同盟儼然成形。不過，北京顯得並不擔憂，習近平藉著跟馬英九會面，吹奏出這幾年來最軟的對台調子。

最近美國的書市出現了一些擔憂第三次世界大戰將會上演的新書，比如最近紐約時報刊登的一篇文章「我們距離下一次世界大戰有多遠？」就以書評的形式，分別介紹了「大國回歸—俄羅斯、中國和下一場世界大戰」及「武裝起來—軍事援助如何穩定以及動搖外國獨裁者」兩部地緣政治著作。其中談到，「大國回歸」認為，我們正在經歷一場冷戰的翻版，美國再次與俄羅斯和中國對峙。

拜登在選舉年仍不厭其煩地，做著這些打造新的聯防陣營的工作，可見美國感受到的威脅確實十分沉重；但這些看上去十分華麗的軍事連線，恐難真如華府預期，成為一個堅固的堡壘。因為，如今的世界已非蘇聯解體前的二元結構，那道被撤下的鐵幕已不可能再重新升起；每一個拜登眼中的盟友，都跟中國有著千絲萬縷的經貿、文化往來關係。當一場戰爭意外爆發時，他們的應對可能令華府大感驚愕。

就以澳洲而言，經由上一屆莫里斯政府亦步亦趨配合美國圍堵中國的策略，並導致北京的嚴厲貿易報復後，新的艾班尼斯政府已從高亢的意識形態夢魘中甦醒，更謹慎、務實地計算它與中國間的每一個策略。

但華盛頓卻仍以冷戰的思維去勾勒未來世界，這與紐時那篇文章的內在邏輯全然相同。「大國回歸」作者憂慮，這次冷戰與上一次的一個重大區別是，為防止滑向災難所設置的護欄已被不斷拆除。

但這一「這次冷戰」的表述，卻洩露了白宮及相關智囊、智庫的思維桎梏，他們都採取了「新冷戰」觀點去思索美國的下一步；卻忘卻了已被經濟全球化過、各國綿密交織的這個地球，不可能走回靠間諜、密探、偵察機與衛星刺探彼此的冷酷世界。

岸田文雄可能是另一個舊冷戰的狂熱膜拜者，他走進國會山莊演說時，談及童年在紐約皇后區的美式生活，並對美國人說，「世界期待你的領導」、「美國的領導不可或缺」。但他卻無法忽略，日本與中國的貿易額是與美國貿易額一點五倍的現實。

拜登的戰略已十分清晰，從這次的美日菲峰會到邀日本加入AUKUS成為第二支柱，無非就是在中國的外圍打造一個從日、韓到菲、澳都囊括在內的同盟，並在台海、南海一旦爆發戰爭時，將中國擊潰。

美國著名現實主義大師米爾斯海默去年九月出席台灣舉辦的一場論壇時，分析解放軍攻台五大劣勢的第一條就是，美國將會參戰，而他堅信，日本、澳洲都會加入這場戰爭。拜登顯然希望這個場景發生，但就如以上分析，日、澳袖手旁觀的機率更大。

習近平卻在鋪陳相反的事情，他在去年斐洛里莊園會晤拜登時首次表態要美國支持中國和平統一，今年再藉馬英九跟台灣重申和平統一的心願。很顯然，在台灣問題上，北京眺望得更遠。它認知的解方恐是美國的衰落，它認定美國正以比一般人所見更快的速度衰落。當美國衰落到一定程度，所有被預測的戰爭場景都將消散，而台灣的歸宿自然將在桌子上解決。