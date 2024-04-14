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蕭茲訪陸3天 隨行德企陣容豪華

聯合報／ 記者葉文義陳宥菘／綜合報導
德國總理蕭茲今天率團訪問中國。圖為前一天他在柏林與來訪的喬治亞總理舉行記者會時神情。（歐新社）
德國總理蕭茲今天率團訪問中國。圖為前一天他在柏林與來訪的喬治亞總理舉行記者會時神情。（歐新社）

德國總理蕭茲今（十四）日起至十六日對中國大陸正式訪問，外媒報導隨行德國企業界陣容豪華，包括電機大廠西門子、製藥集團默克及拜耳、車商賓士及寶馬等高層，代表團席位爭奪可謂相當激烈。

這將是蕭茲自二○二一年十二月就任德國總理以來第二次訪問中國大陸，也是今年首位訪陸的西方大國領導人。

法國國際廣播電台日前報導稱，這一次，蕭茲將訪華三天，此前他從未對一個國家進行這麼長時間的訪問。蕭茲預計將訪問成都、上海、北京三座城市。德國「法蘭克福匯報」報導，從博世、巴斯夫到大陸集團，許多德國公司都在重慶投資，在上海周邊的太倉也有五百多家德國企業。

中新社報導，西門子執行長、德國經濟亞太委員會主席博樂仁在此次蕭茲訪陸的隨行名單上。報導指出，近年來，西門子不斷加碼投資中國大陸，比如新增人民幣十一億元投資擴建西門子成都數位化工廠；在深圳建立運動控制業務研發創新中心和數位科技公司；在蘇州成立西門子長三角人工智慧共創實驗室等。

投資中國最大的德國企業之一車商賓士執行長康林松也將隨行。該公司最近已獲歐盟委員會批准，與華晨寶馬在大陸成立合資企業，運營超級充電網絡。至二○二六年底，該合資公司計畫在大陸建設至少一千座具備先進技術的超級充電站，約七千根超充樁。

寶馬集團執行長齊普策可能也會隨團訪陸。去年，齊普策數次到訪中國，寶馬對中國市場的重視和支援力度可見一斑。寶馬目前已宣布，其在中國大陸的合資企業將從二○二六年起為中國客戶生產新一代電動汽車，而非從德國進口。

報導指出，去年中德雙邊貿易額達二五三一億歐元，中國大陸連續第八年成為德國最重要的交易夥伴，但與二○二二年相比，總額下降百分之十五點五。

此外，彭博報導指出，正值蕭茲訪陸前夕，德國汽車工業協會（ＶＤＡ）表示，反對歐盟對中國大陸電動汽車加徵關稅，稱此舉將帶來貿易戰風險並威脅德國就業。

蕭茲此行將會見大陸國家主席習近平、國務院總理李強。港媒報導，蕭茲出發前接受媒體訪問時表示，將敦促中國大陸充當調解人，協助結束俄烏戰爭。德國政府發言人則表示，蕭茲此行將會提出關注北京對莫斯科的支持，以及中國產能過剩問題，同時重申德國不尋求與中國經濟脫鉤，但有必要「去風險」。

德國之聲報導，德國智庫「ｉｆｏ經濟研究所」最新調查顯示，德國工業和貿易領域仍依賴大陸原材料和中間產品的企業比例，已降低至不到百分之四十，德企對陸「去風險」已取得顯著成效。

蕭茲

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