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親俄派當選斯洛伐克總統 習近平致賀電

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸國家主席習近平對剛當選斯洛伐克總統的佩拉格利尼致賀電。中新社
大陸國家主席習近平對剛當選斯洛伐克總統的佩拉格利尼致賀電。中新社

立場親俄的斯洛伐克國會議長佩拉格利尼，日前贏得該國總統選舉，進一步鞏固總理費科的政權。據大陸外交部13日發布訊息，大陸國家主席習近平11日已致電佩拉格利尼，表示願一道努力，深化兩國傳統友誼和政治互信。

據大陸外交部，習近平致電佩拉格利尼，祝賀他當選斯洛伐克共和國總統。

習近平指出，中斯傳統友好，兩國友誼歷久彌堅。 近年來，中斯關係保持良好發展趨勢，各領域合作前景廣闊。 今年是中斯建交75周年，雙邊關係發展迎接新的重要契機。

習近平說，我高度重視中斯關係發展，願和佩拉格利尼當選總統一道努力，深化兩國傳統友誼和政治互信，拓展共建「一帶一路」合作及中國—中東歐國家合作，推動兩國關係邁向更高水準，更好造福兩國人民。

綜合路透等外電報導，親俄派的斯洛伐克國會議長佩拉格利尼，6日以拿下53.26%選票，勝出總統大選，領先於拿下46.73%選票的親西方反對派候選人柯爾喬克。

外交部 斯洛伐克 習近平

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