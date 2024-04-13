推動中部地區加快崛起 陸國常會要求科技創新

大陸國務總理李強12日主持召開國務院常務會議，針對推動中部地區加快崛起，會議強調，要推動科技創新和產業創新深度融合，加強區域協調連結，著力深化改革擴大開放。

據新華社，會議強調，要深入貫徹中共總書記習近平主持召開新時代推動中部地區崛起座談會時的重要講話精神，抓好重大工作任務、重大改革事項的落實落地，推動科技創新和產業創新深度融合，加強區域協調連結，著力深化改革擴大開放，以更務實有效的舉措，支持中部地區把區位優勢、資源優勢轉化為發展優勢，不斷提升整體實力和競爭力。

大陸所謂中部地區由山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南6省組成，去年的生產總值近人民幣27兆元（約新台幣11.8兆元），在占全大陸比重超過五分之一。

中共總書記習近平3月20日在湖南長沙，時隔5年主持召開「新時代推動中部地區崛起座談會」。他強調，要以科技創新引領產業創新，積極培育和發展「新質生產力」，要求全面清理糾正地方保護行為。

大陸國務院2021年7月曾發布「關於新時代推動中部地區高品質發展的意見」，提出到2025年，中部地區「質量變革、效率變革、動力變革取得突破性進展，綜合實力、內生動力和競爭力進一步增強。」

在12日的國常會上，還研究了健全解決企業帳款拖欠問題長效機制的措施，並聽取關於節能降碳工作的匯報，部署電動自行車安全隱患全鏈條整治工作。

會議指出，解決企業帳款拖欠問題，「關係營商環境改善，關係經濟回升向好大局，關係政府形象及公信力」。既要高品質推進清欠專案行動、解決當前的清欠存量，又要下功夫健全長效機制，堅決遏制「邊清邊欠」、「清了又欠」。

會議要求，要聚焦政府拖欠企業帳款問題和大型企業拖欠中小企業帳款問題，進一步提高拖欠主體違規成本，降低被拖欠企業維權成本，抓緊完善相關法律法規和工程價款結算、商業匯票管理等制度規定，讓長效機制盡快暢通運轉。