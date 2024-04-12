習近平1句話有玄機 黃暐瀚：陸客團遊開放來台指日可待

馬習二會落幕，前總統馬英九昨天返國，媒體問及他將兩岸同屬一個「中華民族」，說成「中華民國」，是否口誤，馬英九笑而不答。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，他的看法就是單純口誤了。「講了一輩子的中華民國，很容易會口誤說成中華民國」。

「中華民國」是不是口誤？黃暐瀚表示，很多人在猜，馬前總統是不是故意在中共中央總書記習近平面前「故意」把中華民族說成中華民國，秒改口，不尷尬，也同時成就解鎖。「我不這麼認為」，兩岸權威學者趙春山也不這麼認為。因為馬前總統不是這樣的人。「他不會故意去講讓習近平下不了台的話」。

不過，黃暐瀚表示，顯而易見，這次馬前總統去大陸，總把「中華民族」掛在嘴邊，我們是中華民國，對岸是中華人民共和國，兩邊政治制度迥異，名稱卻都有「中華」。九二共識，未必有共識；中華共識，能取代之？趙春山明確解讀，只要兩岸都是「中華民族」，就不用擔心戰爭的問題了。

馬習二會，黃暐瀚表示，關注的重點還有習近平的那句話：「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。看來陸客團遊開放來台，指日可待。