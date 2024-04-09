陸與菲交惡 改拉攏越南「同志加兄弟」

中國大陸與菲律賓近期在南海爭端上升之際，大陸國家主席習近平昨天在北京人民大會堂會見到訪的越南國會主席王庭惠，習強調志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，還以「同志加兄弟」形容中越雙邊關係，頗有在中菲交惡時，積極拉攏越南的意味。

王庭惠是應大陸全國人大常委會委員長趙樂際邀請，七至十二日率團訪問中國大陸，這是越南國會主席時隔五年再次到訪。中越加強關係之際，北京和美日澳菲在南海對抗有升級的跡象，例如雙方近日都在南海進行軍演，引起國際社會高度關注。

據央視報導，習近平在會見王庭惠時稱，去年底他訪問越南期間，和越共總書記阮富仲共同宣布建構具有戰略意義的中越命運共同體，開啟了中越關係新篇章。志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，「同志加兄弟」是中越兩黨兩國傳統友誼最鮮明的寫照。

習近平強調，當前國際和區域情勢發生深刻複雜變化，捍衛社會主義制度、維護國家穩定和發展，是中越雙方共同利益所在。中方願同越方加快推進共建「一帶一路」倡議與「兩廊一圈」戰略對接。希望雙方立法機構深化各層級交流合作，加強立法監督經驗等互學互鑑，為增進兩國民間友善發揮重要作用。

據中方發布，王庭惠表示，身為「同志加兄弟」，越南黨和政府高度讚賞中國的發展進步。越方堅定奉行一個中國政策，認為台灣是中國領土不可分割的一部分，堅決反對任何形式的「台獨」分裂活動，香港、新疆、西藏事務也都是中國內政。越方將與中方密切各級交流合作。