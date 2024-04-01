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宣示主權 大陸重新命名藏南地區30個地名
大陸民政部網站3月30日發布公告，根據國務院地名管理的有關規定，民政部會同有關部門對藏南地區部分地名進行了標準化處理，現正式公布第四批增補藏南地區公開使用地名，共30個。
公告稱，此次更名涉及11個居民點、12座山峰、4條河流、1個湖泊、1個山口和1個地片，全部用漢字、藏文和拼音標識。
印度外交部長蘇傑生此前指責中國一再對「阿魯納恰爾邦」（印度稱Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）的主權主張是「荒謬的」，稱該地區是「印度的自然組成部份」。
印度總理莫迪3月9日赴「阿魯納恰爾邦」出席色拉隧道（Sela Tunnel）等項目的揭幕儀式。印度國防部發表聲明稱，隧道有助於為達旺地區提供全天候通行能力，強化印軍備戰水平，促進邊境地區社會經濟發展。
印度國防部還表示，會在「阿魯納恰爾邦」（藏南地區）強化備戰水平，已在中印邊境部署1萬名士兵。
大陸國防部新聞發言人吳謙2月28日在記者會上稱，藏南地區自古以來是中國領土，是不容否認的事實，並反問「哪來的『阿魯納恰爾邦』」。
吳謙又稱，美方在挑動大國爭端、實現一己私利方面有很差的歷史紀錄，國際社會對此看得很清楚。中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力有意願妥處邊界問題。
此前，印度國防部表示，「中方主張藏南地區是中國固有領土是荒謬的，『阿魯納恰爾邦』是印度不可分割的一部分，美國對此也表示認同。」
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