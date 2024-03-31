受習近平邀請！印尼準總統普拉伯沃抵達北京 展開國事訪問

據中國環球電視網消息，應中國大陸國家主席習近平邀請，印尼準總統、大印尼行動黨總主席普拉伯沃（Prabowo Subianto）於3月31日抵達北京，正式開啟對中國的國事訪問。值得注意的是，本次到訪中國也是普拉伯沃當選總統後的首次出訪。

據新華社報導，大陸外交部此前對此表示，這充分體現了中國與印尼關係的高水準，期待透過此訪推進兩國發展戰略對接。此前，大陸外交部發言人林劍29日宣布，應習近平邀請，普拉伯沃將於3月31日至4月2日訪問大陸，期間將與習近平舉行會談，並會見大陸國務總理李強。

林劍還表示，大陸和印尼同為重要發展中大國和新興經濟體代表，傳統友誼深厚，合作密切深入。近年兩國關係維持強勁發展勢頭，進入共建命運共同體新階段。雙方將以此訪為契機，「進一步鞏固傳統友誼，深化全方位戰略合作，推進兩國發展戰略對接」，打造發展中大國命運與共、團結協作、共謀發展的典範。

普拉伯沃為印尼現任國防部長，在今年2月的印尼總統大選中，搭擋現任總統佐科威的長子吉伯朗，以58.89%的得票率勝出，預計10月20日就任，任期至2029年。

新加坡《海峽時報》指出，印尼前駐華大使蘇更曾稱，他盼印尼和中國的關係在佐科威過去10年建立的堅實基礎上繼續加強。他表示，普拉博沃和搭檔在競選期間強調，他們將延續佐科的政策。在佐科的10年任期內，印尼與中國的經濟關係突飛猛進。

現任印尼總統佐科威普遍被認為與中方友好，中印領導人交往頻繁。兩國在佐科威任內建立緊密的經貿關係，同時，中國大陸目前為印尼最大的貿易夥伴。鑑於此，普拉伯沃未來是否將延續印尼現任總統佐科威的對中立場，備受各界關注。

此外，據美國之音報導，專家分析，由於普拉博沃在競選活動期間已表示，當選後大致將延續本屆政府的政策，且中方的投資也確實促進了印尼經濟發展，預料印尼未來與大陸的互動仍將相當密切。