香港第23條立法通過 陸委會：港辦事處業務可照舊

香港20日三讀通過香港基本法23條立法「國家安全條例」，是否進一步限縮自由，影響台港交流和我駐港單位運作受到關注。陸委會副主委兼發言人詹志宏21日表示，經確定，目前香港辦事處服務事項「是可以照舊的」，並指當地雇員有多年工作經驗，在分寸拿捏讓應可讓港府相關官員放心。

詹志宏21日主持陸委會例行記者會，對於香港根據其基本法第23條訂定並實施「維護國家安全條例」。詹志宏表示，自港府重啟相關立法行動以來，主要國家及各界對於當中各項國安罪行的定義籠統、使人無所適從、動輒得咎等，紛紛表達疑慮。

他說，過去幾年來，中共對香港的管控日深，以及「港版國安法」的實施，香港的自由人權不斷遭到限縮，國際社會均不樂見。

詹志宏指出，台港間的經貿與人員往來頻密，以去年為例，全年台灣赴港旅客即超過78萬人次，港人來台也有110萬人次；根據港府統計，去年我駐港公司亦達364家。因此，陸委會呼籲港府，應以保障自由與人權為重，確保一個讓人安心經商、旅遊、交流的正常與友善環境。

值得注意的是，我駐香港辦事處（台北經濟文化辦事處（香港））自2021年7月底時任經濟組組長倪伯嘉返台後，已無我官員在港，剩約50名當地雇員維持運作，對於辦事處是否再受影響，詹志宏說，經透過各種管道了解，辦事處繼續提供當地港人、台灣民眾，及各國要往來台港民眾等的服務事項、業務是可以照舊的。

詹志宏說，這些同仁在香港有非常多年的工作經驗，在分寸的拿捏上，「應該讓港府相關官員可以放心。」

至於「國家安全條例」恐影響台灣智庫甚至民間和港交流，詹志宏說，陸委會有嘗試詢問當地專家學者，答覆是只要是「政治性的團體」，就可能受影響，但定義仍相當模糊，因此按過去經驗，建議若要赴港交流，舉辦活動前，一切公開透明，我方活動內容可以讓當地主管部門先知道，以利順利進行。