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綠卡詐欺冒名獻金 大陸富豪覃輝美國認罪

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
綠卡詐欺冒名獻金，大陸富豪覃輝美國認罪。（三聯生活周刊）
綠卡詐欺冒名獻金，大陸富豪覃輝美國認罪。（三聯生活周刊）

曾名列「富比世」雜誌億萬富豪榜、香港星美文化創辦人、大陸頂級奢華夜總會「天上人間」老闆覃輝，18日在美國承認，以他人名義政治捐款、移民欺詐和偽造身分證件。

他原本被判監禁27年，經協議後將獲大幅減刑至入獄半年，但須放棄美國永久居民身分，並在刑滿後離開美國。自2023年10月2日被捕以來，覃輝一直被監禁。

覃輝承認，從 2021 年紐約市的一場競選開始，他就利用自己的財富招募代表他的政客。根據紐約東區聯邦法院文件顯示，2021年12月至2022年12月期間，覃輝利用他的財富招募和補償代表他做政治捐贈的人，並以他人名義向政治競選組織非法捐款。

有知情人士稱，受捐人包括紐約市長亞當斯、長島聯邦眾議員加巴里諾、曾競選國會議員的前羅得島克蘭斯頓市市長馮偉傑等。

覃輝也承認，他曾於2019年4月在申請美國永久居留時，向美國移民局提交了虛假材料。

紐約時報中文網報導，檢察官表示，覃輝多年來一直使用「李木林」這個名字，但在申請綠卡時卻遺漏了這一訊息，作為認罪協議的一部分，覃輝同意放棄美國合法永久居民身分，並在服刑期滿後離開美國。

覃輝還被指曾多次向前妻施暴。去年9月，當地警察局接到他前妻電話，指覃輝用斧頭劈開了她臥室壁櫥用電子鎖鎖住的門。當日覃輝被逮捕，並被控犯刑事損毀罪。

紐約時報 美國 財富

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