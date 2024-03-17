共軍殲-35力壓美軍F-35？港媒曝光參數 專家質疑陸隱形戰機實戰能力

港媒近日曝光中共解放軍新一代隱形艦載機「殲-35」的參數，稱其關鍵指標全面優於美軍的「F-35」。然而，消息隨即遭到外界質疑，有美國國防分析師表示，對於中共數據沒有信心，並說不論殲-35最終能力為何，仍無法和長期投入相當資金與技術經驗的美軍F-35相比。分析師強調，殲-35的漂亮參數或許僅在「外銷」時才較有意義。

據美國之音報導，大陸隱形艦載戰鬥機殲-35（J-35）幾乎可以確定將成為中共解放軍003航艦福建艦的主力艦載機，使用電磁彈射起飛。它的等比模型近來也出現在遼寧艦甲板上，讓外界猜測可能包括遼寧艦和山東艦等三艘航空母艦都會以殲-35作為主力艦載機。

香港文匯網此前刊出殲-35的部分參數，稱是根據中共航空工業公開的資料整理而來的。這些數據包括：殲-35的發動機用的是兩部「渦扇-19」（WS-19）黃山型發動機；攜彈量的部分在彈倉和兩翼共可掛載8枚中遠程超音速飛彈；最大起飛重量為35噸；最大飛行速度為2.2馬赫，以及最大載彈重量為8噸等。

對此，中共航空學會「航空知識」主編王亞南4日依公布的數據分析，稱若殲-35這些指標都能達標，那麼福建艦在搭載2個大隊的殲-35的情況下，中共航艦的作戰能力已達到、甚至超過美國航艦。「美國在解放軍的航艦面前已不再具有優勢。」

然而，「中共軍隊追蹤者」網站（PLA Tracker）的共同創辦人、知名國防分析師路易斯（Ben Lewis）對此則持不同看法。他認為，對於媒體公布關於殲-35數據的準確性不太有信心。雖然中共在殲-35的研發上投注大量資金，但其開發隱形飛機的經驗畢竟有限。美國自冷戰以來一直在研發隱形飛機，「我認為無論殲-3最終能力如何，它仍無法與F-35相比。」

此外，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院軍事研究計畫高級分析師林浩澤（Thomas Lim）也認為，這些數據看起來像是「有規定性」的，意即最大速度為2.2馬赫和1.5馬赫的飛機看起來好像就是前者是比後者「更好」， 然而，這會依測量期間的燃料負載、攜帶的有效載荷等數字而發生巨大變化。

林浩澤稱，有些飛機可具有更高的最大速度，但在承載一定重量或有效載荷時，實際速度比另一架飛機直線下降得更厲害。任務的要求會影響戰機的實際飛行速度。

台灣國際戰略學會執行長羅慶生則稱，殲-35的8噸最大載彈量是把彈倉跟外掛全部加在一起，但真正的隱形戰機是不能外掛東西的，以免隱形功效大打折扣。作戰時若想要保持隱形效果，戰機只能使用封閉彈倉來攜帶導彈而不能外掛，陸媒刻意將兩種加總起來，有點誇大。

他表示，「基本上在外銷或軍事武器的商業競爭上，它這些數據是有意義的，但真正打起來沒有什麼太大意義。」

台灣國防安全研究院國家安全研究所助理研究員楊一逵同樣認為，有文獻指殲-35受到其體型的限制，能攜帶的武器並不多，加上大陸在導彈小型化技術上仍落後美國，所以殲-35能裝載的武器可能不足其號稱的8噸重量，或8枚中遠程飛彈。

此外，楊一逵提到，除重量外，中共戰機最大的挑戰就是其引擎。現在殲-35號稱使用更先進的WS-19引擎，但2023年3月仍顯示WS-19引擎還在研發中，WS-19是否能在短短一年內就研發成功，並克服同系列引擎的缺陷，令人懷疑。