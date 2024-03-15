兩岸步步為營 學者：賴清德520演講極關鍵 只有這次機會

中華戰略前瞻協會、淡江大學國際事務與戰略研究所、TVBS今天在台北福華飯店舉辦「一觸即發vs.步步為營：520前的美中台三邊關係座談會」。與會學者認為，賴清德總統的520就職演說內容至關重要，而且錯過此一機會，此後再也沒有同等能見度的發聲場合。對於今年底的美國大選，我方執政團隊，也不宜明顯表態支持任何一方。

淡江戰研所長李大中說，今年美國大選的兩位候選人，對兩岸政策的態度，拜登是相對清晰，川普則是模糊。站在北京立場，會希望當選呢？致理科大國貿系副教授張弘遠認為，在2022年的中共廿大之前應該是川普，廿大之後應該是拜登。因為相較之下，先前川普的存在，可以讓大陸社會更認同，中國需要強大的領導人；然而習近平成功進入第三任期後，就會傾向於拜登，即使他對北京更有壓力，但其行為模式究竟是可以預期。

政大外交系主任吳崇涵則說，川普、拜登時代，禁止抖音的方式不一樣，是分辨兩人作風差異的極佳案例。前者是川普自己發動，主要考量是利益角度，後來透過經營權轉移，問題就解決了；後者則是國會發動，原因不是商業利益，而是意識形態。

李大中說，面對目前美國大選的局面，台灣必須小心，不要讓人覺得在選邊押寶。以2020年大選而言，雖然政府沒有直接表態，但許多代表性政治人物的發言，都還是讓人認為，我方已經有所偏好，今年這種情況應該避免。

台大政治系教授左正東說，北京觀察賴政府的態度，短期的指標就是520就職演說，看賴清德會不會跳出一中框架；此外新政府的人事安排等動向，也可以判斷。他表示，蔡政府八年的多數時間，未必算是打破一中框架，2016年的就職演說，還被某些學者認為是「蔡英文版一中」；直到蔡英文強調中華民國與中華人民共和國互不隸屬，便開始打破框架。相較之下，賴清德過去在此方面態度更鮮明，曾經多次提到「反對一中」。

張弘遠表示，就職演說是賴清德回覆外界對其立場質疑的最好機會，而且只有這一次機會，後續還想要表現政治主張，以及吸引國際注意，以後都沒有那麼大的能見度。吳崇涵提到，自己先前在電視節目遇到「口譯哥」趙怡翔（民進黨前國際部主任），趙強調賴政府的態度不是強硬對抗，而是和緩對談，那就要看就職演說中，對一中、九二共識的論調為何。

左正東說，從中共最近開始統一內部對美政策口徑，預期對台施壓會以對美關係不破裂為上限，並間接測試美方底線，透過美國框定賴總統的空間。行動邏輯可能如毛澤東提出的「你打你的、我打我的」，在美軍行動範圍之外展現軍事力量，同時不讓美國找到軍事介入藉口，避免直接對撞，但可以各秀肌肉。

至於陸方愈來愈密集的灰色地帶行動，左正東認為有兩重目的，一是創造談判必要性，迫使民進黨政府調整立場。正如金門漁船事故發生後，國台辦稱「只要回到九二共識，雙方可以通過協商解決」。另一目的是改變台海現狀，延伸其行使管轄權範圍，讓以後雙邊談判的基礎，定錨於對陸方有利的位置。

至於美方態度是戰略清晰或戰略模糊，吳崇涵認為，廣義的戰略模糊沒被打破，目前可謂「比較清晰方式的戰略模糊」。雖然拜登時代一度有戰略清晰的聲音，但在美中共管台海的態勢明顯後，戰略清晰的聲音又小了。

對於和中國大陸的關係，吳崇涵認為有抗衡或避險的兩大方向，前者如「抗中保台」，後者如「親美和陸友日」，標榜不把雞蛋放同一籃子。以他看來，目前我方政府的策略就是抗衡，不是避險。台灣如果對美國愈表現扈從，避險空間就會縮小。但以目前聲勢領先的川普來說，他的人格特質是「把利潤拿回來」、「要花我的錢的事不會做」，未來避險空間可能變大。

淡江大學戰研所助理教授林穎佑說，戰略的要義是預防而非治療，「擦槍走火」之類的意外事件無法預測，可預防的是讓火不要燒起來；危機管控、建立溝通管道，這是人力可做到的。