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影／陸船翻覆案第15次密會沒結論 是否落幕下午見分曉

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海巡署與陸方家屬與代表今天上午9點多召開第15次閉門會議，雙方歷經75分鐘的研商討論，還是沒有共識，圖為泉州台辦副主任李朝暉離場，針對記者詢問未回應。記者蔡家蓁／攝影
海巡署與陸方家屬與代表今天上午9點多召開第15次閉門會議，雙方歷經75分鐘的研商討論，還是沒有共識，圖為泉州台辦副主任李朝暉離場，針對記者詢問未回應。記者蔡家蓁／攝影

陸船翻覆釀2死案，海巡署與陸方家屬與代表今天上午9點多召開第15次閉門會議，雙方歷經75分鐘的研商討論，還是沒有共識。據傳，立法院明天要求海巡署針對此案進行專案報告，大陸的「兩會」明天也將在北京召開，估計今天應會有結果，但是否會落幕還是暫告一回合，還有待觀察。

陸船翻覆一案，受到各界關注，今天上午9點多，海巡署副署長許靜芝率領相關官員與陸委會代表到場，陸方代表也帶著委託的律師到會場加入協商，雙方進行第15次密會，雙方歷經約75分鐘的會議，陸方代表離場仍低調不回應；之後陸委會、海基會代表陸續離場，許靜芝上午10點半才離開會場。

知情人士表示，雙方針對「碰撞」一詞始終無法取得共識，由於層級都拉到中央，雙方各有堅持；觀察每次協商前後，陸方主要關鍵人物泉州台辦副主任李朝暉、晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問許偉偉等人都會到「海邊吹吹風」疑似跟上級回報；海巡署每開完會也都會跟高層報告，似乎癥結點都在兩岸的高層。

據了解，今天上午協商後仍未有結論，下午會議可能繼續；據悉，立法院內政委員會明天將邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等進行專案報告，包括許靜芝與陸委會代表可能下午就要先返台，將近日的協商彙整，在立法院質詢中報告。

海巡署與陸方家屬與代表今天上午9點多召開第15次閉門會議，海巡署副署長許靜芝離去時毫無表情，不發一語。記者蔡家蓁／攝影
海巡署與陸方家屬與代表今天上午9點多召開第15次閉門會議，海巡署副署長許靜芝離去時毫無表情，不發一語。記者蔡家蓁／攝影
海巡署與陸方家屬與代表今天上午9點多召開第15次閉門會議，陸委會代表會後立即離場。記者蔡家蓁／攝影
海巡署與陸方家屬與代表今天上午9點多召開第15次閉門會議，陸委會代表會後立即離場。記者蔡家蓁／攝影
海巡署與陸方家屬與代表今天上午的閉門會議結束後，海巡署人員隨即抱著印表機等設備撤場，引起關注。記者蔡家蓁／攝影
海巡署與陸方家屬與代表今天上午的閉門會議結束後，海巡署人員隨即抱著印表機等設備撤場，引起關注。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 立法院 陸委會

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