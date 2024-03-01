疑因國會訪台報復 大陸已恢復向立陶宛公民核發簽證

中國大陸一月下旬起疑似因為台灣問題施壓，暫停向立陶宛公民發放入境簽證，最新消息指出，立陶宛外交部發言人證實，中國駐維爾紐斯（Vilnius）代辦處已恢復向立陶宛公民發放簽證，此措施共暫停了1個多月。

根據聯合早報引據立陶宛當地媒體報導，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）2月3日在歐盟外長非正式會議上說，從1月24日起，中國已不再向立陶宛公民發放入境簽證，「中國開始全面限制了我們兩國間的旅遊和外交接觸」。

大陸當時並未說明暫停核發簽證的原因，但時間點恰逢立陶宛國會代表團訪台，這是台灣總統大選後首個來訪的歐洲訪團，在台期間晉見了總統蔡英文及總統當選人賴清德等。然而，中國大陸強烈反對與台灣的任何官方互動。

藍斯柏吉斯當時批評北京「只在對自身有利的地方劃下紅線，而各國只有在事後才被告知他們越過了這些紅線」。

立陶宛在2021年允許台灣以「台灣」名義，在該國首都維爾紐斯設立代表處後，與大陸的關係跌至谷底。

大陸隨後將立陶宛從海關系統中刪除，對立陶宛產品實施貿易限制，還召回駐立陶宛大使，並將大陸使館降格為「臨時代辦處」，同時將立陶宛駐華大使館降格至「代辦級」。這是大陸40年來首次因台灣問題把與他國關係降為代辦級。