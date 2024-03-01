人行：為老年人、外籍來華人員提供更便利的支付服務

據中國人民銀行網站，中國人民銀行於2024年2月29日召開優化支付服務推進會。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝出席會議。會議指出，將不斷提升支付服務的包容性，著力完善多層次、多元化的支付服務體系，為老年人、外籍來華人員等族群提供更優質、更有效率、便利的支付服務。

會議強調，黨中央、國務院高度重視支付便利工作。2月23日，國務院常務會議審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，強調要聚焦老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，加強協同配合，加大必要的資源投入，多措並舉打通支付服務堵點，推動行動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。

會議指出，優化支付服務是實踐金融工作政治性、人民性的重要體現，也是進一步優化營商環境、服務高水準對外開放的內在要求。

中國人民銀行將會同有關方面，堅持目標導向、問題導向，針對不同群體的支付習慣，統籌力量補齊短板弱項，持續深化支付服務場景建設，不斷提升支付服務的包容性，著力完善多層次、多元化的支付服務體系，為老年人、外籍來華人員等族群提供更優質、更有效率、便利的支付服務，更好服務社會民生和高水準對外開放。

會議要求，各相關單位要按照國務院常務會議要求，主動擔當作為，強化跨部門合作，細化工作措施，明確時間表和路線圖，建立跟蹤督辦機制。要聚焦重點城市、重點場所，激發商業銀行、非銀行支付機構、清算機構、外幣兌換機構等支付服務主體的積極性和創造性，緊盯銀行卡受理、外幣兌換、現金支付、行動支付和宣傳推廣等重點任務，實抓實幹，力爭短期內有明顯成效。

中國人民銀行副行長張青松、國家外匯局副局長徐志斌出席會議。中國人民銀行、國家外匯局相關司局及副省級以上分行主要負責同志，各主要商業銀行、非銀行支付機構、中國支付清算協會、中國銀聯、網聯清算公司相關負責同志參會。