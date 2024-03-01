快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行：為老年人、外籍來華人員提供更便利的支付服務

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝。圖為他在1月24日在國新辦記者會情景。 記者陳政錄／攝影
中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝。圖為他在1月24日在國新辦記者會情景。 記者陳政錄／攝影

中國人民銀行網站，中國人民銀行於2024年2月29日召開優化支付服務推進會。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝出席會議。會議指出，將不斷提升支付服務的包容性，著力完善多層次、多元化的支付服務體系，為老年人、外籍來華人員等族群提供更優質、更有效率、便利的支付服務。

會議強調，黨中央、國務院高度重視支付便利工作。2月23日，國務院常務會議審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，強調要聚焦老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，加強協同配合，加大必要的資源投入，多措並舉打通支付服務堵點，推動行動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。

會議指出，優化支付服務是實踐金融工作政治性、人民性的重要體現，也是進一步優化營商環境、服務高水準對外開放的內在要求。

中國人民銀行將會同有關方面，堅持目標導向、問題導向，針對不同群體的支付習慣，統籌力量補齊短板弱項，持續深化支付服務場景建設，不斷提升支付服務的包容性，著力完善多層次、多元化的支付服務體系，為老年人、外籍來華人員等族群提供更優質、更有效率、便利的支付服務，更好服務社會民生和高水準對外開放。

會議要求，各相關單位要按照國務院常務會議要求，主動擔當作為，強化跨部門合作，細化工作措施，明確時間表和路線圖，建立跟蹤督辦機制。要聚焦重點城市、重點場所，激發商業銀行、非銀行支付機構、清算機構、外幣兌換機構等支付服務主體的積極性和創造性，緊盯銀行卡受理、外幣兌換、現金支付、行動支付和宣傳推廣等重點任務，實抓實幹，力爭短期內有明顯成效。

中國人民銀行副行長張青松、國家外匯局副局長徐志斌出席會議。中國人民銀行、國家外匯局相關司局及副省級以上分行主要負責同志，各主要商業銀行、非銀行支付機構、中國支付清算協會、中國銀聯、網聯清算公司相關負責同志參會。

中國人民銀行 國務院 老年人

延伸閱讀

國際小學堂／美去年軍售激增 搶俄國市占率

貓空新景點390米長人行跨橋估2027完工 北市都委會通過用地變更

人行可能降LPR利率

永續提升人行安全計畫通學步道 彰化第一條做這裡

相關新聞

韓科技部：韓11個領域136項關鍵技術「首次被中國追趕」

大陸《環球時報》引述韓媒《朝鮮日報》2月29日報導稱，韓國科學技術資訊通信部當天發布的「2022年度技術水平評估結果」顯...

一國兩制新實踐？「橫琴粵澳深度合作區」零時起封關運作

據《珠海特區報》，2024年3月1日零時，「橫琴粵澳深度合作區」正式實施，分線管理封關運作。報導稱，這是新時代推展「一國...

時隔12年 北京將辦2027世界田徑錦標賽

當地時間28日，世界田徑總會在英國格拉斯哥召開第234次理事會會議，會上決定2027年世界田徑錦標賽將在北京舉行，世界田...

人行：為老年人、外籍來華人員提供更便利的支付服務

據中國人民銀行網站，中國人民銀行於2024年2月29日召開優化支付服務推進會。中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝出席會議。...

春哥侃陸／6G衝擊波襲來時間微妙 是否將成中國的「灰犀牛」？

中國大陸有個新詞叫「秒速」，形容的是事出突然，來得太快。最新的「秒速」來的是科技衝擊波，所謂人工智能GPT還沒消化，突如其來了Sora，而Sora概念尚在爭議，又衝過來一個6G。6G衝擊波襲來的時間微妙，北京正展開年度政治大事人大會議前的穩維，是以判斷多極化，有認為不過是早已預熱的概念，中國大陸有大把時間「趕超」，也有認為這不僅是道高牆壁，還是隻具殺傷力的灰犀牛。...

陸AI網課進帳逾2億 只教了「韭菜」如何發財

繼ChatGPT後，OpenAI近期又發布影片生成模型Sora，進一步引爆AI應用領域熱潮的同時，也引發不少人的職場焦慮：工作會不會有一天被AI取代了？也因此大陸坊間去年起就出現各類「AI課程」，號稱能幫助學員從對AI一無所知的「小白」變「大神」。一名自稱北京清華博士的網紅「李一舟」，光是販售一套人民幣199元的AI課，一年內就瘋狂吸金人民幣5000萬元（約合新台幣2.2億元）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。