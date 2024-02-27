美駐華大使伯恩斯：美國人不想生活在中方主導的世界

在中美緊張關係趨緩的大背景下，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）近日受訪時表示，中美關係是世上最重要、最具競爭性和最危險的關係。他並稱，中國是一個比當年蘇聯更為強大的競爭對手。中國欲成為並超越美國的全球主導國家，而美國人不願此事發生、不想生活在中方主導的世界中。

據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，伯恩斯近日接受CBS新聞節目《60分鐘》專訪。當主持人斯塔爾（Lesley Stahl）問及中美關係時，伯恩斯表示，對華關係是美國目前在世界上「最重要、最具競爭性和最危險」的關係，「我認為今後十年左右還會持續如此」，這不會很快就改變。

伯恩斯指出，他對未來持謹慎態度，因為中美之間根本性的競爭和不信任正在動搖商界的信心，並且將兩國的關係推至半個世紀以來的最低點。但是，要放棄過去幾十年來雙方建立的深厚經濟關係根本不是選項，

訪問中，斯塔爾提到此前伯恩斯曾說過的「（中美）離婚不是一種選擇」。伯恩斯解釋，兩國必須共存，「這也是兩國關係中最為緊張的部分」。他表示，中國是美國最重要的競爭對手，同時也是美國的第三大貿易夥伴，這關係到美國75萬人的就業問題。

伯恩斯特別提到，在農業方面，中國是美國農產品的最大市場。美國所有出口農產品的五分之一都運往中國。「去年這一數字為409億美元。」他稱，儘管中美競爭如此激烈，不少人認為應該結束兩國的經濟關係，但這是個複雜的問題，這樣做的後果將導致75萬個美國家庭將難以溫飽，「這讓我在工作中的平衡變得異常困難」。

伯恩斯補充，中美具有相互競爭的利益，而平衡這些利益是雙邊關係的現實。「我們要競爭，我們必須負責任地競爭並維護我們兩國之間的和平。但我們也必須參與其中。」

此外，當斯塔爾問及當前南海緊張局勢是否會降溫，伯恩斯則認為，過去一年多以來，中國的空中和海上活動的頻率大大提高，旨在威嚇台灣當局，「我認為最終，他們希望成為並超越美國，成為全球的主導國家。我們不希望這種情況發生。我們不想生活在一個中方占主導地位的世界」。

而在談及美中競爭與美蘇冷戰的關係時，伯恩斯表示，這次與舊冷戰不同，蘇聯擁有強大的軍隊和核武器，它的經濟非常薄弱，無法與美國競爭。但中國的經濟非常強大，「我們面對的一個『敵手』，比蘇聯在20世紀40年代、50年代、60年代、70年代和80年代都要強大的競爭對手－中國」。

另，對於美中之間的競爭應該如何命名，伯恩斯認為，這是一場理念的競爭－理念之戰（It's a competition of ideas, a battle of ideas）；是美國關於民主社會和人類自由的偉大理念，與中國的關於共產主義國家比民主國家更強大的理念相比較；是一場關於誰的理念應該引領世界的較量。而他相信的，是美國的理念。