美媒：安洵文件 曝陸曾駭入多國

美聯社廿一日報導，效力於中國國安部、公安部及解放軍等政府機關的「上海安洵信息公司」疑遭自家人大洩密，上周末把數十份文件公布上網，詳列北京在海外發動的大規模網攻和間諜活動及做法，包括台灣、英國、泰國及北約組織都曾遭其駭入滲透。

兩名安洵雇員證實，大批機密文件遭貼上網，中國警方將進行偵辦。這次洩密事件並未揭露任何新穎或強力入侵工具，但包括數百頁合約、行銷展示、產品手冊、客戶及員工清單，均遭公布，專家認為極為重大。這些文件詳細指出中國官方用來偵監海外異議人士的方法，派駭客攻擊其他國家，以及上社群媒體散播親北京說詞。

文件顯示，安洵收取政府費用後，駭遍中亞、東南亞、香港、台灣等地網路。中國官方幹員使用駭客工具，揭露中國境外社媒平台使用者身分，入侵電子郵件，隱藏其海外幹員線上活動。

文件還描述，駭客工具偽裝成延長線插座、集線板及電池，可以用來破壞Wi-Fi網路。文件宣稱，安洵公司的數據庫裡，擁有從全球外國網路搜集而來的數據，並稱已賣給中國警方。

網安公司分析師康杰然指出，安洵被懷疑提供中方安全機關網路情搜、鎖定侵入服務，被安洵鎖定的組織包括各國政府、海外電訊公司、中國境內博弈公司。

在這次外洩事件發生前，安洵官網上有客戶列表，為首的是公安部、十一個省級安全局、約四十個都會公安部門。

安洵二○一○年創辦於上海，在中國其他三個城市有分公司。外洩的內部投影片指出，安洵在成都市的分公司負責駭客入侵及研發。

安洵的駭客工具顯然獲中國警方用來整肅海外社媒的異議言論，再用親中內容灌爆社媒。當局可以直接偵監中國社媒平台，直接勒令取下反政府貼文，但中方沒能力指揮海外網站如臉書或前稱推特的Ｘ。

谷歌網安部門首席安全威脅分析師胡爾奎斯特表示，安洵公司文件外洩，動手的可能是敵國情報機構、不滿的局內人，甚至是與公司競爭的承包商。