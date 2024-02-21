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胡錫進接受梅西缺席香港賽事解釋 陸網友轟：沒半點節操

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
梅西已三度說明缺席香港賽事的原因，但不少大陸網友仍無法接受。（路透）
梅西已三度說明缺席香港賽事的原因，但不少大陸網友仍無法接受。（路透）

針對缺席香港賽事，國際足球巨星梅西19日第三度發布影片三度說明，但不少大陸民眾似乎仍無意就此善了。大陸環球時報前任總編輯胡錫進在個人微博上表示，接受這番解釋。不料多名大陸網友在胡錫進微博下留言痛批，「你其實就是牆頭草。」「老胡真是沒有半點節操啊，這也洗，看來也是收錢了。」

胡錫進在微博上指出，梅西長達140秒的影片「拍得很認真」，梅西沒有道歉但詳細講述了內情，態度還是蠻誠懇的。「老胡僅代表自己，我想說，我個人接受他的這番解釋。」

胡錫進提到，梅西在香港沒上場，第一時間的解釋也「很潦草」，香港、包括大陸球迷和公眾當然有權利表達對他的強烈不滿，罵他也沒問題。

但胡錫進也稱，這事情本身不是什麽大事件，在大家釋放了情緒後，梅西又有了一段相當認真的解釋，「我個人認為可以讓事情過去了。這是我的真實看法和感受。」

胡錫進又稱，「當然了，梅西在香港和大陸的形象很難修復如初了，這是他需要承受的代價。」

但大陸網友似乎不贊同胡錫進言論，紛紛在發文下留言痛批：「你其實就是牆頭草。」「老胡，該說你什麼好呢，太沒節操了」「不可能過去，重要的是在大陸不上場，去了日本就上場，還說喜歡在日本踢球，老胡，你就是有意幫對方解釋，淡化，你有罪。」

此外，每日經濟新聞報導，梅西近期代言大陸一款白酒品牌「赤水河酒」，20日也傳出在相關電商平台上已被暫時下架，在赤水河酒微博、抖音帳號上，關於梅西的大部分內容也已被隱藏。

赤水河酒抖音店鋪客服表示，店鋪產品目前在調整和優化過程中，具體上架時間以官方公告為主。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

梅西 胡錫進 香港

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