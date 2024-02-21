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馬克宏見王毅 稱法方奉行一中政策 願加強兩國戰略協作

聯合報／ 大陸中心／即時報導
當地時間2月20日，中共外長王毅在巴黎與法國總統外事顧問博納共同主持第25次中法戰略對話。（中新社）
當地時間2月20日，中共外長王毅在巴黎與法國總統外事顧問博納共同主持第25次中法戰略對話。（中新社）

根據大陸外交部21日發布的新聞稿，法國總統馬克宏當地時間20日在巴黎會見到訪的中共外長王毅時表示，法方一貫奉行一個中國政策，這一立場明確清晰。面對全球挑戰，法國堅持戰略自主，願同中方加強戰略協作，共同維護和平穩定。

王毅在與馬克宏會面時表示，今年是中法建交60周年，雙方應以此為契機，共同規劃中法關係的下一個60年。他強調，中法務實合作為兩國人民帶來重要福祉。中國堅持高質量發展，推進高水平開放，將繼續向包括法國在內的世界各國開放市場，希望法方也為中國在法企業營造公平公正的營商環境，提供積極正面和穩定長久的預期。

新聞稿稱，馬克宏「愉快憶及去年對中國的成功訪問」。他並表示，期待同中方共同籌備好今年中法高層往來，希雙方以法中戰略對話為契機，落實他與大陸國家主席習近平達成的重要共識，進一步建設持久緊密的法中關係。

王毅指出，中法同為獨立自主大國、聯合國安理會常任理事國和多極世界中的重要力量，應加強戰略協調，深化戰略合作，為促進全球和平穩定作出中法貢獻。

另，王毅當日還與法國總統外事顧問博納共同主持第25次中法戰略對話。博納稱，法中戰略溝通卓有成效，高層交往成果豐碩。法方高度重視法中全面戰略夥伴關係，將繼續奉行一個中國政策。

博納表示，面對當前國際亂局和地緣衝突，法方願同中方攜手應對挑戰，避免大國對立，防止陣營對抗，改善全球治理。法方主張歐洲戰略自主，展現擔當作為。支持歐中堅持夥伴關係定位，強化有效合作。

王毅則說，中方視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲加強戰略自主，將前途命運掌握在自己手中。中法在重大問題上立場相近，中方願同法方加強戰略溝通，形成更多共識，加強團結合作，展現大國擔當，發出強有力信號，更有效應對全球性挑戰，更積極回應國際社會期待。

大陸外交部新聞稿指出，中法雙方致同意，兩國進一步加強應對氣候變化、保護生物多樣性、可持續發展、農食產品、清潔能源、核能研發、人工智能、航空航天、森林碳匯等合作。

雙方也一致同意，延續中法文旅年積極勢頭，辦好貫穿全年的數百場人文交流活動，增加直航航班頻次，進一步便利人員往來。

法國總統馬克宏20日會見到訪的中共外長王毅時表示，法方一貫奉行一個中國政策。（圖／取自大陸外交部網站）
法國總統馬克宏20日會見到訪的中共外長王毅時表示，法方一貫奉行一個中國政策。（圖／取自大陸外交部網站）

法國 王毅 馬克宏

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