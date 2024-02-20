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兩岸緊張升高 賴幸媛：ECFA不會斷

聯合報／ 記者廖士鋒林則宏／台北報導
陸委會前主委賴幸媛即將出版新書，首度揭露她在馬政府執掌陸委會期間的政策秘辛。記者廖士鋒／攝影
陸委會前主委賴幸媛即將出版新書，首度揭露她在馬政府執掌陸委會期間的政策秘辛。記者廖士鋒／攝影

年初總統大選結果揭曉，兩岸緊張情勢持續不斷升高。但陸委會前主委賴幸媛卻認為，即將上任的賴政府雖是少數政府，應該會比蔡政府更有機會突破兩岸關係的盲點。針對兩岸ＥＣＦＡ前景，曾任我駐世界貿易組織（ＷＴＯ）代表的賴幸媛則強調，ＥＣＦＡ不應終止，她也不認為ＥＣＦＡ會終止。

二○一六年政黨輪替，賴幸媛即辭去駐ＷＴＯ代表。在沉寂近八年後，賴幸媛新書「鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛」今日出版，賴幸媛在書中揭露當年她是如何從台聯不分區立委，被延攬進入馬英九的執政團隊等諸多政壇內幕。

賴幸媛在新書出版前接受本報專訪，分析她對當前兩岸關係的看法。她指出，蔡英文主政八年，兩岸政府間關係全面中斷，兩岸關係大為緊張。蔡英文處理美中台關係，沒有兩岸，只有美國，「很不聰明」，賴清德將面對的美中台關係會更加微妙複雜。

但她認為，賴政府雖是少數政府，弔詭的是，他應該會更有機會突破兩岸關係的盲點。前提是賴政府要看得到，大陸也應該要看得到這個可能，雙方都需要理性和聰明去面對和處理。

賴幸媛指出，兩岸關係本來就脆弱，脆弱的關係要找到協商的基礎本更不易。「九二共識」不是解決兩岸政治問題的最終解方，只是兩岸事務性協商的基礎。執政者可以否定「九二共識」，但要負責任地提出如何與陸方對等協商的路徑圖，不能只有否定，而沒有提出新的方法。

她強調，執政者要有氣魄，要願意看到超越自己任期之外的兩岸長遠發展對人民的重要性，若能如此，就會去務實地想辦法突破。

對於兩岸ＥＣＦＡ前景，賴幸媛說，「ＥＣＦＡ不應該終止。我認為ＥＣＦＡ不會終止。」她指出，卅年來，從辜汪會談到江陳會談所簽定的所有兩岸協議，沒有哪一個協議是被哪一方主動終止的，當然兩岸因為形勢改變沒有積極去落實協議的狀況會出現，但她看不出來「終止ＥＣＦＡ協議文本」的意義何在？

賴幸媛也表示，若雙方全部取消已執行了十三年的ＥＣＦＡ早收清單，就等於是在進行貿易報復行為，代表貿易保護主義的抬頭，這對雙方都會很傷，也會對國際社會送出錯誤的訊息。

針對大陸宣布台灣對其構成貿易壁壘，蔡政府提出兩岸應在ＷＴＯ架構下進行協商，賴幸媛說，這是在「打嘴鼓」。她指出，這是兩造間的貿易壁壘問題，全世界的慣例都是兩造間自己要先去談，她批評蔡政府「八年來都不想辦法」。

九二共識 蔡英文 賴幸媛

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