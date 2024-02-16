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刪畫面、撤廣告 陸央視加入封殺梅西

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
阿根廷足球球星梅西近期在香港不出場比賽爭議延燒至中國，繼杭州及北京取消阿根廷足球國家隊3月訪中外，官媒央視更刪去梅西在足球節目影像，代言的廣告畫面也消失，似乎釋出全面封殺訊號。路透
阿根廷足球球星梅西近期在香港不出場比賽爭議延燒至中國，繼杭州及北京取消阿根廷足球國家隊3月訪中外，官媒央視更刪去梅西在足球節目影像，代言的廣告畫面也消失，似乎釋出全面封殺訊號。路透

阿根廷足球球星梅西日前在香港表演賽缺陣引發爭議，在大批香港、中國大陸網友及球迷高呼抵制下，已演變成政治風波。繼杭州、北京取消阿根廷足球國家隊三月訪問大陸，大陸官媒央視的體育節目片頭也刪除了梅西的畫面，天氣預報時段其代言的白酒廣告也被撤換，疑似釋出「全面封殺」訊號。

梅西本月四日於邁阿密國際隊對香港隊表演賽被球隊稱因傷無法下場，但三日後在日本友誼賽卻以替補下場踢了卅分鐘，此事在大陸與香港惹起大反彈。除了阿根廷國家隊三月到訪大陸的友誼賽取消，大陸官媒環球時報發表社評稱「不排除事件有外部勢力故意要藉此讓香港難堪」，香港星島日報指出，北京官方對梅西的抵制似乎仍未終止。

央視體育頻道王牌節目之一「天下足球」片頭原本有二○二二年梅西帶領阿根廷隊奪世界盃冠軍，高舉「大力神盃」的鏡頭，但近日已被刪除，取而代之的是二○一四年世界盃，德國隊擊敗梅西率領的阿根廷隊奪冠瞬間，時任德國隊長拉姆高舉獎盃的畫面。

此外，央視一台的天氣預報原本都會出現梅西代言的貴州白酒品牌「赤水河酒」的廣告，如今也已消失，自九日起換上了貴州貴陽的城市鳥瞰圖片。

陸媒新浪體育昨刊登一篇「央視帶頭，全面封殺梅西」的文章指出，央視近日的態度變化給這場風波火上加油。文章認為，央視此舉不僅是對梅西個人的否定、對整個阿根廷足球的冷落，更是對梅西商業價值的直接打擊。

不過，央視「天下足球」節目片頭將梅西畫面換成德國名將拉姆後，也傳出拉姆並非「對華友好人士」，其過往言論「辱華」的插曲。

央視 阿根廷 香港

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