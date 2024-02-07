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中共中央新春慰問元老 前防長魏鳳和「榜上無名」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸前國務委員、國防部長魏鳳和。（中新社）
大陸前國務委員、國防部長魏鳳和。（中新社）

春節前夕，大陸國家主席習近平等中央領導人分別看望或委託有關方面負責人看望退休元老。新華社7日發布的「中央領導同志看望老同志」稿件，列出被看望的130多名元老的姓名，未見中共前國務委員、國防部長魏鳳和，星島日報認為，這證實了大陸先後兩任國防部長「出事了」。

報導指出，魏鳳和去年3月卸任國務委員、國防部長，由李尚福接替。魏鳳和去年已經缺席中共建政招待會，此次不在被看望名單，進一步證實他遭調查的傳聞。也就是說，大陸先後兩任國防部長都捲入火箭軍醜聞。

70歲的魏鳳和出身飛彈部隊，2012年擔任第二炮兵部隊司令員，2015年擔任首任火箭軍司令員。中共三任火箭軍司令員魏鳳和、周亞寧、李玉超均證實落馬。

中共 國防部 火箭

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