習近平主持中共政治局集體學習 大談「新質生產力」

中共總書記習近平1月31日下午主持中共政治局集體學習時，不斷提到「新質生產力」一詞，強調要圍繞發展「新質生產力」布局產業鏈，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，保證產業體系自主可控、安全可靠。

據新華社報導，中共中央政治局第十一次集體學習1月31日下午進行，主題是「扎實推進高質量發展」，習近平主持學習時，強調發展「新質生產力」是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，「必須繼續做好創新這篇大文章，推動新質生產力加快發展」。

習近平指出，高質量發展需要新的生產力理論來指導，而新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力，需要我們從理論上進行總結、概括，用以指導新的發展實踐。

他解釋，「新質生產力」是創新起主導作用，擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑，具有高科技、高效能、高質量特徵，符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生，以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵，以全要素生產率大幅提升為核心標誌，特點是創新，關鍵在質優，本質是先進生產力。

習近平提到，科技創新能夠催生新產業、新模式、新動能，是發展「新質生產力」的核心要素。必須加強科技創新特別是原創性、顛覆性科技創新，加快實現高水平科技自立自強，打好關鍵核心技術攻堅戰，使原創性、顛覆性科技創新成果競相湧現。

他要求要及時將科技創新成果應用到具體產業和產業鏈上；要圍繞發展「新質生產力」布局產業鏈，提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，保證產業體系自主可控、安全可靠，包含推進新型工業化、加快建設製造強國、大力發展數位經濟等。

在政策上，習近平還要求，發展「新質生產力」，必須進一步全面深化改革，形成與之相適應的「新型生產關係」。要深化經濟體制、科技體制等改革，著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，建立高標準市場體系，創新生產要素配置方式，讓各類先進優質生產要素向發展「新質生產力」順暢流動。同時，要擴大高水平對外開放，為發展「新質生產力」營造良好國際環境。

教育上，他則要求，要根據科技發展新趨勢，優化高等學校學科設置、人才培養模式，為發展「新質生產力」、推動高質量發展培養急需人才。

習近平首次提到「新質生產力」，是2023年9月在黑龍江考察時，提出的「整合科技創新資源，引領發展策略性新興產業與未來產業，加快形成新質生產力」。

2023年12月的中央經濟工作會議則再次提到「新質生產力」，強調「要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力」。

隨後，中央財辦有關負責人在解讀中央經濟工作會議精神時指出，加快培育「新質生產力」要把握好三點。一是打造「新型勞動者隊伍」，包括能夠創造新質生產力的戰略人才和能夠熟練掌握新質生產資料的應用型人才；其次是用好新型生產工具，特別是掌握關鍵核心技術，賦能發展新興產業。技術層面要補短板、筑長板、重視通用技術。產業層面要鞏固戰略性新興產業、提前布局未來產業、改造提升傳統產業；第三是塑造適應新質生產力的生產關係。通過改革開放著力打通束縛新質生產力發展的堵點卡點，讓各類先進優質生產要素向發展新質生產力順暢流動和高效配置。