建交六十周年 王毅：繼續以中法關係引領中歐關係行穩致遠

據大陸外交部網站，昨25日，中法建交60週年招待會在北京國家大劇院舉行，除大陸國家主席習近平與法國總統馬克宏分別發表視訊賀詞，大陸外交部長王毅在其出席講話中表示，身為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，中法應展現責任擔當，繼續以中法關係的積極向上，引領中歐關係行穩致遠，為世界的和平發展進步作出更大貢獻。

王毅在習近平主和馬克宏的視訊賀詞後發言，他表示，六十年一甲子。站在新甲子的門檻回望，我們更加深刻感受到，中法關係走過的不平凡歷史並非偶然，而是根植於兩大民族共有的精神特質。

他說，中法都是自信自立的民族，對自己、對世界有著深刻的思考和認識，堅持獨立的政策，走自主的道路，不隨風起舞、也不隨波逐流；中法都是古老常新的文明，悠久的歷史、厚重的文化賦予我們沉穩的力量和包容的品格；中法都是有全球擔當的大國，兩國都愛好和平、追求真理，反對陣營對立，倡導多邊主義。

他表示，這些特質奠定了中法關係合作共贏、交流互鑑、攜手前行的調性和底色。中法沒有地緣政治矛盾，沒有根本利害衝突，有的是獨立自主、敢為人先的精神共鳴，是兩大文明之間的相互欣賞、彼此吸引。在推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化上，中法具有高度戰略契合和廣泛共同利益。

王毅表示，當今世界進入動盪變革期。新的時代挑戰賦予中法關係新的歷史使命。身為聯合國安理會常任理事國和獨立自主大國，中法理應秉承優良傳統、展現責任擔當，繼續以中法關係的積極向上，引領中歐關係行穩致遠，為世界的和平發展進步作出更大貢獻。

他說，中法要繼續做向上向善的力量。在關乎世界前進方向的重大問題上，雙方要始終站在歷史正確一邊，時代進步一邊，旗幟鮮明反對冷戰思維和陣營對抗，共同維護以聯合國為核心的國際體系，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係準則。

他表示，中法要繼續做真誠互信的朋友。孔子說，六十而耳順，意在心境開闊，包容且豁達。中法歷史文化傳統不同，社會制度各異，但無論走哪條路，都是各自人民的選擇，都應該得到應有的尊重。雙方要互相尊重對方的核心利益和重大關切，就共同關心的問題真誠交流、擴大共識、彌合分歧、增進互信。

中法要繼續做互利互惠的夥伴。他說，空中巴士飛機佔據中國民航半壁江山，「從法國農場到中國餐桌」成為中法合作金字招牌。中國將持續釋放消費和投資市場需求，並不斷擴大對法國等各國優質產品和服務的進口規模，為包括法國企業在內的各國投資者來華投資興業提供更多便利。相信法方也會秉持開放理念，為中國企業提供公平、公正、可預期的商業環境。

王毅表示，中法要繼續做交流互鑑的典範。文化上的相近相親是中法關係的重要基礎。我們要以2024年中法文化旅遊年、巴黎奧運等為契機，積極擴大雙方在文化、教育、科技、運動、地方等領域的合作，掀起中法人文交流新熱潮。

他引法國作家雨果的名言說，「歷史是過去傳到未來的迴響，是將來照進過去的倒影」。讓我們從中法關係的過去汲取力量，為中法關係的將來書寫更加精彩的篇章！