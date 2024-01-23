任雪麗：不太擔心賴清德會邁向台獨 憂的是他被迫做危險事情

「賴清德總統」任內的兩岸關係將走向何方？據中評社報導，美國知名台海問題專家任雪麗（Shelley Rigger）表示，她不太擔心賴清德會邁向正式台獨，因為他受到許多制約。她更擔心的是，美國某些人鼓動甚至逼迫賴做某些不符合台灣利益但他又無法反對的危險事情，就像蔡英文無法拒絕裴洛西訪台。

報導稱，在美國智庫昆西研究所日前舉行的「解讀台灣選舉」線上研討會中，昆西研究所東亞項目主任史文（Michael Swaine）表示，此次台灣選舉結果出來後，中方的反應相當克制。這反映了北京不想中美關係在舊金山峰會後建立起來的脆弱穩定被打亂。

他觀察，此次美國政府在台灣選前選後傳遞給賴的信息很一致：不想要意外，不想要你重複陳水扁時代發生的事情。賴在言辭上也相對克制。所以當前形勢尚能保持相對穩定。

不過，史文也認為，不能假設這種相對穩定的形勢和北京的克制能無限期延續下去。從長遠看，北京可能因為兩岸沒有政治對話，無法向統一方向邁進而對賴政府施加更大壓力。受挫感漸強的賴可能轉向尋求美國更多的支持，從而激起北京更強烈的反應。

為避免危機發生，史文稱，在台灣加強自我防衛能力的同時，華盛頓和台北都應當向北京提供某種可信的再保證，亦即美台加強防衛並不是作為將台灣永久性地從中國分離的基礎。

戴維森學院教授任雪麗也認為，美國確實需要對中國進行再保證—不尋求永久性地將台灣與中國分離，無論兩岸人民的偏好如何。

任雪麗指出，北京對於前眾議長裴洛西訪台的反應比賴清德當選大，目標就是美國，北京許多對台活動都是針對美國。北京知道在各種手段多管齊下，能夠防止賴清德邁向「正式台獨」，但他們不相信美國將因此受到制約。

任雪麗表示，至少在可預見的將來，中國沒有進行軍事挑戰的願望。但如果中方認為不得不行動，就會下定決心去做。她同意中方的軍事姿態是為了震懾的說法，主要是為了勸阻美國不要慫恿台灣。

日前剛從台灣觀選回美的任雪麗稱，與美方可能逼賴做危險事情並行的是，台灣內部正在發生的非常重要而真實的論調—美國不可靠。持這種論調的人認為，美國的政客出於他們自己遏制或擊潰中國崛起的渴望，願意犧牲台灣。