聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣大選落幕…美國祝賀「期待合作」 引發大陸外交部強烈不滿
美國國務院在台灣選後發出賀電，表示期待與賴清德及台灣各政黨領袖攜手合作，一同追求共同的利益和價值。對此，大陸外交部14日下午發布新聞稿表示，美方此舉嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，向台獨分裂勢力發出錯誤訊號，中方對此強烈不滿、堅決反對。
大陸外交部發言人稱，美國國務院就台灣大選發表聲明，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違背美方所作僅與台灣保持文化、商務和其他非官方關係的政治承諾，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。
該發言人強調，台灣問題是中國大陸核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。中方一貫堅決反對美台開展任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何藉口干涉台灣事務。
新聞稿表示，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將美國領導人多次重申的不支持台獨、不支持『兩個中國』或『一中一台』、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落實處，停止美台官方往來，停止向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號。」
美國國務卿布林肯在台大選後發表聲明祝賀民進黨總統候選人賴清德勝選，並表示美國期待與賴清德以及台灣各政黨的領袖，攜手合作，一同追求共同的利益和價值，推進台美長久以來的非官方關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言