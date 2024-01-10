「戰狼外交」隱身…中聯部長劉建超訪美 外媒評成大陸新一任外長人選

本周二（1月9日），在美國訪問的中共中央對外聯絡部部長劉建超在紐約出席由美國智庫外交關係協會舉辦的紀念中美建交45周年活動。包括《日經亞洲》在內的一些媒體此前推測，外交官出身的劉建超是中國新一任外長的人選。

劉建超：中國無意重塑世界秩序

劉建超在會上用英語發表了演講。據中聯部官網的引述，劉建超表示，「中國是現行國際秩序的創建者、受益者」，中國「不會另起爐灶，再搞一套所謂新秩序」；新時代中國外交的最高目標是「構建人類命運共同體」。

他提到去年的「拜習會」和所謂的「舊金山願景」，表示中美雙方要增強對話溝通，促進政府、立法機構、政黨等各部門各層級對話，要妥善管控分歧。劉建超同時強調，「雙方必須了解並尊重彼此的原則底線，清楚哪些是對方必須維護的利益、必須捍衛的原則」。

據法新社報導，在互動環節，劉建超沒有正面回應中國將如何應對周日即將舉行的台灣總統選舉結果，但表示對北京來說，台灣問題「是核心利益的核心，是不可越過的紅線」。他說：「中方嚴肅看待美方不支持台獨的言論，希望美方恪守承諾」。

否認有「戰狼外交」

在被問及中國的「戰狼外交」時，劉建超說：「我不太相信有任何形式的戰狼外交，也不存在重返戰狼外交的問題。」

他還引述中國國家主席習近平早前訪美時的話稱，「中國不與任何國家打冷戰或熱戰」。

法新社援引美方人士分析，中國釋放緩和中美關係的新基調是急於關注國內緊迫的經濟問題，並指出兩國間目前仍存在重大分歧。

習近平：中美關係關乎地球命運

在去年11月的舊金山拜習峰會後，雖然按照雙方的約定恢復了軍事高層對話，但從公布的結果看成果乏善可陳。在科技、貿易和涉及人員交流的政策方面，雙邊互動也並無回暖跡象。為改善中美關係，習近平似乎還在繼續表現善意姿態。

據中國官媒本周三（1月10日）報導，習近平1月4日復信美國艾奧瓦州友人薩拉·蘭蒂（Sarah Lande），重申美中維持良好關係的重要性。

習近平在信中說：「這個星球的前途命運需要中美關係穩下來、好起來。」他表示，中美關係繼續向前發展，「需要依靠兩國人民」。信中還提到，中國今後5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習，「感受一個真實、立體、全面的中國」。

習近平是在1985年結識薩拉·蘭蒂的。當時31歲的習近平作為河北省一個代表團的成員到艾奧瓦州考察當地農業生產。2012年和2023年習近平訪問美國期間，分別在蘭蒂女士的家鄉馬斯卡廷（Muscatine）和舊金山與其重逢敘舊。

（綜合報導）

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