甘肅發生6.2級強震 已造成甘肅、青海百餘人死傷

甘肅臨夏州積石山縣18日23時59分發生6.2級地震，之後餘震不斷。據央視新聞報導，截至19日上午7時許，已知地震造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，另有數百人受傷，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。

據甘肅省地震局消息，截至19日2時，共記錄到餘震140次，最大震級4.1級，其中3.0~3.9級6次，4.0~4.9級2次。

據報導，這起地震甚至連陝西西安都有明顯震感。由於地震造成不少建築、道路及水電設施毀損，後續可能還會有災情傳出。

央視新聞稱，震發生後，大陸國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。

大陸國務院總理李強作出批示，當前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布信息，維護災區社會穩定。

根據習近平指示和李強要求，大陸國務院已派出工作組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量開展搶險救援，並緊急調撥帳篷、折疊床、棉被等救災物資運抵災區。