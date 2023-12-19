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中國甘肅6.2極淺強震「災情慘重」已知111人死亡、上百人受傷

教官報警抓販毒高中生反遭記過 教部：應先輔導...纏訟

甘肅發生6.2級強震 已造成甘肅、青海百餘人死傷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
甘肅積石山周一深夜發生強震，目前救援工作仍在持續進行中。（圖／取自央視新聞）
甘肅積石山周一深夜發生強震，目前救援工作仍在持續進行中。（圖／取自央視新聞）

甘肅臨夏州積石山縣18日23時59分發生6.2級地震，之後餘震不斷。據央視新聞報導，截至19日上午7時許，已知地震造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，另有數百人受傷，部分水、電、交通、通訊等基礎設施受損。

據甘肅省地震局消息，截至19日2時，共記錄到餘震140次，最大震級4.1級，其中3.0~3.9級6次，4.0~4.9級2次。

據報導，這起地震甚至連陝西西安都有明顯震感。由於地震造成不少建築、道路及水電設施毀損，後續可能還會有災情傳出。

央視新聞稱，震發生後，大陸國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。

大陸國務院總理李強作出批示，當前正值冬季，要抓緊核實災情，盡快搶修受損基礎設施，妥善做好受災群眾轉移安置工作，及時發布信息，維護災區社會穩定。

根據習近平指示和李強要求，大陸國務院已派出工作組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量開展搶險救援，並緊急調撥帳篷、折疊床、棉被等救災物資運抵災區。

甘肅積石山18日23時59分發生6.2級地震，因餘震不斷，儘管天氣寒冷，許多民眾依然忍受低溫漏夜待在戶外。（圖／取自微博）
甘肅積石山18日23時59分發生6.2級地震，因餘震不斷，儘管天氣寒冷，許多民眾依然忍受低溫漏夜待在戶外。（圖／取自微博）
甘肅積石山6.2級地震，已造成甘肅、青海百餘人傷亡。（圖／取自央視新聞）
甘肅積石山6.2級地震，已造成甘肅、青海百餘人傷亡。（圖／取自央視新聞）

地震 國務院 習近平 央視

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