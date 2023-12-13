回應蕭美琴　國台辦：兩岸現狀就是同屬一中

民進黨副總統候選人蕭美琴昨日到政大演講，表示兩岸維持現狀未必是滿意的狀態，但它是國際社會的最大公約數，不過大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日直言，兩岸現狀是，「全世界只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」。

朱鳳蓮還說，維持現狀就是不能讓「台獨」分裂破壞了這個現狀。

大陸國台辦13日召開例行記者會，朱鳳蓮就台灣選舉議題，和各政黨候選人表態做出回應。

就民進黨總統候選人賴清德說，不贊成與大陸簽訂服務貿易協議，朱鳳蓮稱，兩岸服務貿易協定是兩岸雙方授權代表經過多輪商談達成的，是一份互利雙贏的好協議，有利於加強兩岸服務業合作、創造更多就業機會，有利於提高兩岸服務業水準、共同因應經濟全球化挑戰，有利於兩岸經濟特別是台灣經濟發展。

她表示，這分協議不僅不會損害台灣業者利益，不會「搶台灣人飯碗」，反而會透過促進兩岸服務貿易進一步自由化及便利化，給 台灣業者帶來廣闊的發展空間與機會。 賴清德為謀求一黨之私故意抹黑服貿協議，杜撰莫須有的「威脅」，才是「砸台灣民眾的飯碗」。

至於賴清德的選舉口號為「選對的人，走對的路」，朱鳳蓮說，她看到有輿論指出，所謂對的人指的是台獨工作者，對的路指的是台獨之路，大家都很清楚台獨工作者是麻煩製造者、和平破壞者、戰爭製造者，「台獨」之路是邪路、是絕路。 希望廣大台灣同胞為了自身的安寧和福祉，堅決反對「台獨」。

另就蔡英文說，2024選舉不是戰爭與和平的選擇，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平，朱鳳蓮回應重申，「台獨」意味著戰爭，「台獨」分裂勢力及其活動是台海和平穩定、人民福祉利益的最大威脅，相信廣大台灣同胞會在事關「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」中作出正確的選擇。