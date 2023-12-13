快訊

找到了！台中摩天輪高空打野炮影片瘋傳 女主角早已到案認罪

對胡瓜獨寵熊霓心死 傳丁柔安放手不再當他經紀人

回應蕭美琴　國台辦：兩岸現狀就是同屬一中

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸現狀是，「全世界只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」。 攝影／記者陳政錄
大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸現狀是，「全世界只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」。 攝影／記者陳政錄

民進黨副總統候選人蕭美琴昨日到政大演講，表示兩岸維持現狀未必是滿意的狀態，但它是國際社會的最大公約數，不過大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日直言，兩岸現狀是，「全世界只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割」。

朱鳳蓮還說，維持現狀就是不能讓「台獨」分裂破壞了這個現狀。

大陸國台辦13日召開例行記者會，朱鳳蓮就台灣選舉議題，和各政黨候選人表態做出回應。

就民進黨總統候選人賴清德說，不贊成與大陸簽訂服務貿易協議，朱鳳蓮稱，兩岸服務貿易協定是兩岸雙方授權代表經過多輪商談達成的，是一份互利雙贏的好協議，有利於加強兩岸服務業合作、創造更多就業機會，有利於提高兩岸服務業水準、共同因應經濟全球化挑戰，有利於兩岸經濟特別是台灣經濟發展。

她表示，這分協議不僅不會損害台灣業者利益，不會「搶台灣人飯碗」，反而會透過促進兩岸服務貿易進一步自由化及便利化，給 台灣業者帶來廣闊的發展空間與機會。 賴清德為謀求一黨之私故意抹黑服貿協議，杜撰莫須有的「威脅」，才是「砸台灣民眾的飯碗」。

至於賴清德的選舉口號為「選對的人，走對的路」，朱鳳蓮說，她看到有輿論指出，所謂對的人指的是台獨工作者，對的路指的是台獨之路，大家都很清楚台獨工作者是麻煩製造者、和平破壞者、戰爭製造者，「台獨」之路是邪路、是絕路。 希望廣大台灣同胞為了自身的安寧和福祉，堅決反對「台獨」。

另就蔡英文說，2024選舉不是戰爭與和平的選擇，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平，朱鳳蓮回應重申，「台獨」意味著戰爭，「台獨」分裂勢力及其活動是台海和平穩定、人民福祉利益的最大威脅，相信廣大台灣同胞會在事關「和平與戰爭」、「繁榮與衰退」中作出正確的選擇。

台獨 朱鳳蓮 戰爭 蕭美琴 2024總統選舉

延伸閱讀

賴蕭陸空催票拚擴大領先 立委選舉強攻12激戰區

【重磅快評】趙少康校園止步 賴清德能蹭小綠綠和橘魔

賴清德曾幫性侵犯開記者會要國賠？競總駁斥

學生問如何說服眾人再投民進黨？蕭美琴：執政比前朝亮眼

相關新聞

國台辦稱做好兩岸春節加班機準備　籲台別設障礙

元旦、春節、寒假鄰近，對於返台機票問題，大陸國台辦發言人朱鳳蓮13日表示，大陸相關方面將本著服務兩岸同胞往來、便利台胞返...

傳遭重判12年...網路作家羅森在陸被捕 海基會：循兩會既有管道協處

在中國大陸發展的台灣網路作家羅森從去年下半年失聯至今。海基會今天傍晚表示，羅森的家屬有與海基會聯繫，會循兩岸兩會既有管道...

大陸儒學已復興？歷史學者：相對仍是裝飾性工具

中國大陸領導人近年不斷強調「文化自信」、「兩個結合」，給人一種要將傳統文化的重要性不斷推升的印象，官媒人民日報對儒家相關...

回應蕭美琴　國台辦：兩岸現狀就是同屬一中

民進黨副總統候選人蕭美琴昨日到政大演講，表示兩岸維持現狀未必是滿意的狀態，但它是國際社會的最大公約數，不過大陸國台辦發言...

國台辦：台灣地區選舉「純屬中國內部事務」美應停止介入

2024台灣總統大選鄰近，對於「中共介選」情況，AIT台北辦事處處長孫曉雅日前也稱，台灣遭受嚴重網路攻擊，試圖掏空民主體...

卡麥隆見黎智英子 中方：堅決反對英政客為亂港分子撐腰

中國大陸駐英國大使館發言人就英國新任外交發展大臣卡麥隆會見被依香港國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕在押的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。